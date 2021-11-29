Сбербанк развивается сам, помогает другим

За 180 лет существования он прошел путь от исключительно финансовой структуры до одной из крупнейших экосистем страны. Его главным достижением можно считать интеграцию финансовых и нефинансовых продуктов, связанных между собой и формирующих единую экосистему, которая открыла новые возможности и для самого Сбера, и для партнеров. Вместе с банком росли и развивались его ключевые клиенты, и сегодня все они активно пользуются новыми продуктами Сбера.

Экосистема объединяет в себе различные сервисы, полезные не только жителям нашей страны, но и для развития бизнеса. Одни из главных целей стратегии 2023 для бизнеса — увеличивать доходы, сокращать расходы, защитить от рисков, ускорять цифровизацию бизнес-процессов. Неоспоримым подспорьем малому бизнесу стало внедрение интернет-банка "СберБизнес", который помогает бизнесменам ориентироваться в финансовой среде и дает доступ к сервисам и услугам банка в любое время.

С первых шагов тольяттинская компания ТМ "Федоровские", история которой началась в 1998 году, в качестве финансового партнера выбрала именно этот банк. Как и во всех подобных случаях, на начальном этапе сотрудничество ограничивалось обслуживанием счета и кредитованием. Времена были нестабильные, и поддержка устойчиво работающего банка помогала строить планы и развиваться.

Сегодня, говоря о новом этапе отношений с финансовым институтом, коммерческий директор ИП Быков Е.С. ТМ "Федоровские" Михаил Лабыскин заметил, что Сбер отлично чувствует время и знает потребности клиентов. Именно поэтому все его новые продукты для развития бизнеса попадают в самую точку. Сейчас, например, компания активно пользуется сервисом для подбора персонала от Сбера. Удивительно, но, по мнению топ-менеджера, такой базы данных он еще не встречал. Хотя, что же тут удивительного, если Сбер не просто наращивает портфель сервисов, а создает благоприятную среду для развития бизнеса своих клиентов.

В ближайшее время предприятие намерено воспользоваться еще одним сервисом партнера теперь уже в области информационных технологий — интегрировать у себя систему CRM. Бизнес растет, да и времена меняются. Руководство предприятия всерьез задумывается над введением еще одного нового сервиса и ведет переговоры по использованию услуги Сбер-доставка. Это не только расширит клиентскую базу, но и может увеличить объемы продаж. Сейчас федоровские продукты ассоциируется в основном с пельменями, а когда будет работать доставка, покупатель сможет выбирать из списка, где у производителя десятки позиций продукции.

"По большому счету, каждый новый этап развития нашего предприятия так или иначе связан со Сбером. Мы любим работать на выезде — участвуем в сельскохозяйственных ярмарках. Покупателей много, и оплата по QR-коду здорово экономит время. Эта система доступна в любом населенном пункте, и клиенты ей охотно пользуются. Наши партнерские отношения год от года становятся только крепче. С такой поддержкой можно строить большие планы", — говорит Михаил Лабыскин.