Шесть районов Самарской области достигли полного охвата вакцинацией

В нескольких районах Самарской области уже достигли необходимого охвата вакцинацией, в частности, в Камышлинском, Хворостянском, Ставропольском, Елховском, Борском и Исаклинском.
Об этом доложено на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Первым компонентом сейчас привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75,2% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 57,7% от плана (из более 270 тысяч человек — почти 160 тысяч).
При этом есть и муниципалитеты, находящиеся в "красной зоне", где охват совсем немного превышает 50%. Остается тревожной ситуация по вакцинации самой высокой группы риска — старшего поколения. От гриппа на данный момент привито 533990 человек, в том числе почти 195 тысяч детей. Темпы необходимо наращивать. "Мы дополнительно выделяем 230 млн руб. на приобретение дополнительного объема вакцин от гриппа, закупки идут", — сообщил Дмитрий Азаров.
Можно вакцинироваться от гриппа и от коронавируса как одномоментно, так и интервально.
"Мне странно сейчас получать жалобы от людей по вакцинам. Один случай, когда человек, записавшись на вакцинацию, не смог ее пройти, отталкивает тысячи людей. Вакцины есть, надо налаживать маршрутизацию, дистрибуцию в медучреждения. Все случаи жалоб отрабатывайте с главврачами медучреждений", — дал поручение глава региона минздраву.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.