Шесть районов Самарской области достигли полного охвата вакцинацией

В нескольких районах Самарской области уже достигли необходимого охвата вакцинацией, в частности, в Камышлинском, Хворостянском, Ставропольском, Елховском, Борском и Исаклинском.

Об этом доложено на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом сейчас привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75,2% от плана и 48,5% всего населения. Повторно привито 57,7% от плана (из более 270 тысяч человек — почти 160 тысяч).

При этом есть и муниципалитеты, находящиеся в "красной зоне", где охват совсем немного превышает 50%. Остается тревожной ситуация по вакцинации самой высокой группы риска — старшего поколения. От гриппа на данный момент привито 533990 человек, в том числе почти 195 тысяч детей. Темпы необходимо наращивать. "Мы дополнительно выделяем 230 млн руб. на приобретение дополнительного объема вакцин от гриппа, закупки идут", — сообщил Дмитрий Азаров.

Можно вакцинироваться от гриппа и от коронавируса как одномоментно, так и интервально.

"Мне странно сейчас получать жалобы от людей по вакцинам. Один случай, когда человек, записавшись на вакцинацию, не смог ее пройти, отталкивает тысячи людей. Вакцины есть, надо налаживать маршрутизацию, дистрибуцию в медучреждения. Все случаи жалоб отрабатывайте с главврачами медучреждений", — дал поручение глава региона минздраву.