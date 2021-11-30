В регионе разрешено проведение конгрессно-выставочных мероприятий

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции были вынесены несколько предложений о смягчении ограничительных мер в Самарской области.
Вопросы об увеличении заполняемости зрительных залов, о возможности разрешить работу с 23:0 до 6:00 заведениям общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах, были отложены на неделю.
Положительное решение штаб принял только в отношении проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии доступа участников при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.