В регионе разрешено проведение конгрессно-выставочных мероприятий

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции были вынесены несколько предложений о смягчении ограничительных мер в Самарской области.

Вопросы об увеличении заполняемости зрительных залов, о возможности разрешить работу с 23:0 до 6:00 заведениям общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах, были отложены на неделю.

Положительное решение штаб принял только в отношении проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии доступа участников при предъявлении QR-кодов о вакцинации или о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.