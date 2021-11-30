Пьяный житель Кинеля угрожал разрушить три дома

В середине ноября 2021 г. на номер единой диспетчерской службы 112 поступило сообщение об угрозе насильственного разрушения трех домов в пос. Усть-Кинельский Самарской области. Спецслужбы проверили территорию: предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции установили владельца номера телефона, с которого поступил звонок. Им оказался местный житель — 34-летний мужчина. Полицейские задержали его по месту проживания и опросили по факту случившегося.

В ходе опроса мужчина пояснил, что находясь в алкогольном опьянении совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался

В настоящее время отделом дознания МО МВД России "Кинельский" по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры) возбуждено уголовное дело.