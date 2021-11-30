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Происшествия

В Самаре полицейские изъяли более 2,5 тыс. пачек поддельных сигарет

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре полицейские в ходе проверки поступившего обращения изъяли более 2,5 тыс. пачек табачной продукции с признаками контрафакта, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Продажа велась возле входа в станцию метро "Безымянка".

Из незаконного оборота изъята продукция на сумму более 200 тыс. рублей. При проверке сотрудники подразделения ИАЗ установили, что деятельность по реализации табачной продукции организовала 42-летняя жительница Самары 1979 года рождения. Реализовывал товар ее 17-летний сын.

В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров"  и ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Кроме того, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Нарушительнице грозят солидные денежные штрафы.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

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