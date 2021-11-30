В Самаре полицейские изъяли более 2,5 тыс. пачек поддельных сигарет

В Самаре полицейские в ходе проверки поступившего обращения изъяли более 2,5 тыс. пачек табачной продукции с признаками контрафакта, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Продажа велась возле входа в станцию метро "Безымянка".
Из незаконного оборота изъята продукция на сумму более 200 тыс. рублей. При проверке сотрудники подразделения ИАЗ установили, что деятельность по реализации табачной продукции организовала 42-летняя жительница Самары 1979 года рождения. Реализовывал товар ее 17-летний сын.
В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" и ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Кроме того, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Нарушительнице грозят солидные денежные штрафы.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц