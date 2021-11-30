В Самаре полицейские изъяли более 2,5 тыс. пачек поддельных сигарет

В Самаре полицейские в ходе проверки поступившего обращения изъяли более 2,5 тыс. пачек табачной продукции с признаками контрафакта, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области. Продажа велась возле входа в станцию метро "Безымянка".

Из незаконного оборота изъята продукция на сумму более 200 тыс. рублей. При проверке сотрудники подразделения ИАЗ установили, что деятельность по реализации табачной продукции организовала 42-летняя жительница Самары 1979 года рождения. Реализовывал товар ее 17-летний сын.

В отношении женщины возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" и ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)". Кроме того, сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре в отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Нарушительнице грозят солидные денежные штрафы.