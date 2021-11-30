Службы благоустройства и коммунальщики Самары направлены на усиленную работу по устранению обледенений

Все службы благоустройства Самары в круглосуточном режиме продолжают справляться с гололедицей.

В ходе оперативного совещания в департаменте городского хозяйства заместитель главы городского круга Самара Владимир Василенко нацелил службы благоустройства и коммунальные организации на усиленную работу по устранению обледенений. Особое внимание поручено обратить на необходимость максимально обезопасить как улично-дорожную сеть, особенно тротуары, пешеходные переходы и посадочные площадки, так и внутриквартальные и придомовые территории. Все поверхности в обязательном порядке обрабатываются реагентами.

"Еще вчера мы получили прогноз от Приволжского УГМС об ухудшении погодных условий и возможном образовании гололеда в связи с обильным выпадением мокрого снега и дождя. Меры были приняты незамедлительно: службы благоустройства начали обрабатывать все поверхности. Сегодня на оперативном совещании, помимо поручения по усиленной обработке пешеходных зон и проезжих частей, приняли решение о проведении выездных проверок. По линии придомовых территорий — это ответственность МП "ГАТИ по благоустройству" и профильного департамента, в части улично-дорожной сети состояние участков проверяют специалисты МБУ "Дорожное хозяйство". Тротуары и другие пешеходные зоны — в приоритете", — подчеркнул первый вице-мэр.

С учетом погодных условий обработка тротуаров и автодорог противогололедными материалами будет продолжена в ближайшие несколько дней.

Напомним также, что на дорогах местного значения заблаговременно размещены ящики с песком, они располагаются в локациях со сложным рельефом — крутыми спусками и подъемами. Таким образом, при необходимости водители общественного транспорта и другие автомобилисты могут самостоятельно обработать участок дороги.