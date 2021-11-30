Для строительства обхода Тольятти понадобились земли ТоАЗа

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует изъять пять земельных участков из собственности ПАО "Тольяттиазот" для четвертого этапа строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу.

Согласно планировке территории под новые дорожные объекты требуется 9,8 га земли ТоАЗа. Четыре участка минтранс предлагает разделить с последующим изъятием части территории и один площадью 30 кв. м полностью выкупить для государственных нужд.

Ведомство предлагает выплатить предприятию в общей сложности чуть более 2 млн рублей. В эту сумму, согласно оценке ООО "Регион", входит рыночная стоимость участков и убытки "Тольяттиазота". Один из земельных участков компания сдает в аренду АО "Агропром".

По всей видимости, в досудебном порядке сторонам не удалось договориться. Минтранс обратился с требованиями в арбитражный суд.