16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Этичные хакеры устроили "катастрофу" в виртуальном городе-государстве Финал Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей пройдет в "Сколково" 5-8 декабря Александр Лаптев: "Проект бюджета подтверждает намерения руководства области поддерживать инвестпроекты" Самарский минтранс возьмет под контроль работу такси Гендиректором Корпорации развития стал глава АПИ Сергей Никитин

Государство и Бизнес Экономическая политика

Резидент "Жигулевской долины" и "Сколково" подтвердил соответствие своей продукции международным стандартам

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Резидент технопарка "Жигулевска долина" ООО "Ладуга" успешно прошел внешний аудит на соответствие международным стандартам по менеджменту качества и информационной безопасности. Аудит проводился представителями британской компании URS.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Ладуга" занимается автомобильным инжинирингом с 2005 года, оказывая услуги по всему циклу проектирования, от идеи до серийного выпуска и инжиниринговой поддержки производства: управление проектами, проектирование, инженерный анализ, поддержка освоения производства, разработка электроники и программного обеспечения. Клиентами компании являются ведущие автопроизводители России и центральной Европы, а также автомобильные поставщики.

В 2014 году компания получила статус резидента технопарка "Жигулевская долина" и сегодня является одним из многих успешных примеров построения бизнеса с использованием предоставляемых мер поддержки технопарка. В 2020 году компания стала резидентом технопарка "Сколково".

Как отмечает директор компании Валерий Овчинников, за это время она приобрела множество партнеров как на российском, так и международном рынках.

"Сегодня мы работаем с крупнейшими российскими автопроизводителями, среди которых КАМАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ, разрабатываем собственный продукт — программный комплекс системного моделирования PRADIS и активно сотрудничаем с такими вузами, как МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет, Тольяттинский государственный университет. Мы участвуем в проектах НТИ Развитие. Много лет мы работаем на отечественном рынке инжиниринга и сейчас расширяем свое присутствие на зарубежном рынке, постоянно улучшая наши внутренние бизнес-процессы, и повышаем эффективность работы для выполнения требований заказчика с наименьшими затратами и в заданный срок. Получение сертификатов соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 27001 — это знак качества международного уровня, что очень важно для зарубежных заказчиков. На рынке инжиниринга мы стали одной из первых компаний в стране, получившей сертификаты сразу по двум стандартам", — рассказал Валерий Овчинников.

Компания активно использует меры поддержки для резидентов "Жигулевской долины" и меры, предоставляемые министерством экономического развития и инвестиций Самарской области: аренду офисов на выгодных условиях, участие в различных выставках, организуемых технопарком, информационную поддержку.

"Площадка "Жигулевской долины" постоянно наращивает количество резидентов, каждый из которых может получить здесь поддержку и содействие со стороны управляющей компании. Сегодня уже более 250 компаний успешно реализуют здесь свои проекты, используя региональные меры поддержки, привлекая федеральные инструменты развития, финансирование частных инвесторов. Благодаря комплексному подходу многие разработчики и инноваторы очень быстро выходят со своим продуктом на российский рынок и даже находят зарубежных партнеров", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты "Ладуги" повышают квалификацию на учебных курсах от технопарка. Совместно с региональным центром инжиниринга "Жигулевской долины" компания выполнила ряд задач по новым проектам своих заказчиков с привлечением государственного субсидирования. "Быть резидентом "Жигулевской долины" — для нас это, прежде всего, участие в тематических мероприятиях, поиск партнеров и заказчиков, информационная и финансовая поддержка. Эти аспекты крайне важны для развития", — подчеркнул Валерий Овчинников.

В 2021 году региональное представительство Фонда содействия инновациям в "Жигулевской долине" помогло компании привлечь гранты в размере 10 млн рублей на реализацию двух проектов.

О возможности получения статуса резидента технопарка "Жигулевская долина" можно проконсультироваться по единому телефону технопарка: 8 (8482) 93-00-93.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5