Резидент "Жигулевской долины" и "Сколково" подтвердил соответствие своей продукции международным стандартам

Резидент технопарка "Жигулевска долина" ООО "Ладуга" успешно прошел внешний аудит на соответствие международным стандартам по менеджменту качества и информационной безопасности. Аудит проводился представителями британской компании URS.

"Ладуга" занимается автомобильным инжинирингом с 2005 года, оказывая услуги по всему циклу проектирования, от идеи до серийного выпуска и инжиниринговой поддержки производства: управление проектами, проектирование, инженерный анализ, поддержка освоения производства, разработка электроники и программного обеспечения. Клиентами компании являются ведущие автопроизводители России и центральной Европы, а также автомобильные поставщики.

В 2014 году компания получила статус резидента технопарка "Жигулевская долина" и сегодня является одним из многих успешных примеров построения бизнеса с использованием предоставляемых мер поддержки технопарка. В 2020 году компания стала резидентом технопарка "Сколково".

Как отмечает директор компании Валерий Овчинников, за это время она приобрела множество партнеров как на российском, так и международном рынках.

"Сегодня мы работаем с крупнейшими российскими автопроизводителями, среди которых КАМАЗ, УАЗ и АВТОВАЗ, разрабатываем собственный продукт — программный комплекс системного моделирования PRADIS и активно сотрудничаем с такими вузами, как МГТУ им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет, Тольяттинский государственный университет. Мы участвуем в проектах НТИ Развитие. Много лет мы работаем на отечественном рынке инжиниринга и сейчас расширяем свое присутствие на зарубежном рынке, постоянно улучшая наши внутренние бизнес-процессы, и повышаем эффективность работы для выполнения требований заказчика с наименьшими затратами и в заданный срок. Получение сертификатов соответствия международным стандартам ISO 9001, ISO 27001 — это знак качества международного уровня, что очень важно для зарубежных заказчиков. На рынке инжиниринга мы стали одной из первых компаний в стране, получившей сертификаты сразу по двум стандартам", — рассказал Валерий Овчинников.

Компания активно использует меры поддержки для резидентов "Жигулевской долины" и меры, предоставляемые министерством экономического развития и инвестиций Самарской области: аренду офисов на выгодных условиях, участие в различных выставках, организуемых технопарком, информационную поддержку.

"Площадка "Жигулевской долины" постоянно наращивает количество резидентов, каждый из которых может получить здесь поддержку и содействие со стороны управляющей компании. Сегодня уже более 250 компаний успешно реализуют здесь свои проекты, используя региональные меры поддержки, привлекая федеральные инструменты развития, финансирование частных инвесторов. Благодаря комплексному подходу многие разработчики и инноваторы очень быстро выходят со своим продуктом на российский рынок и даже находят зарубежных партнеров", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты "Ладуги" повышают квалификацию на учебных курсах от технопарка. Совместно с региональным центром инжиниринга "Жигулевской долины" компания выполнила ряд задач по новым проектам своих заказчиков с привлечением государственного субсидирования. "Быть резидентом "Жигулевской долины" — для нас это, прежде всего, участие в тематических мероприятиях, поиск партнеров и заказчиков, информационная и финансовая поддержка. Эти аспекты крайне важны для развития", — подчеркнул Валерий Овчинников.

В 2021 году региональное представительство Фонда содействия инновациям в "Жигулевской долине" помогло компании привлечь гранты в размере 10 млн рублей на реализацию двух проектов.

О возможности получения статуса резидента технопарка "Жигулевская долина" можно проконсультироваться по единому телефону технопарка: 8 (8482) 93-00-93.