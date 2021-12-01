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Футбол Спорт

Антон Зиньковский продлил контракт с "Крыльями Советов" до 2023 года

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский, контракт которого истекал в конце текущего года, продлил соглашение на два года, сообщает сайт клуба.

Фото: kc-camapa.ru

"Антон — один из старожилов клуба, лидер, кандидат в сборную России. Для нас было одной из главных задач сохранить его в "Крыльях Советов". Продление контракта на два года — плод большой работы, которую мы проводили в течение всего этого года. Благодаря личному участию губернатора нам удалось сохранить одного из ключевых игроков в команде. Мы рады, что Антон остается с нами и уверены, что это принесет огромную пользу "Крыльям", а Зиньковский продолжит прогрессировать в нашей команде", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Сам футболист отметил, что ему комфортно в клубе и он счастлив, что удалось договориться о продлении контракта.

"Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие", — сказал Антон Зиньковский.

Полузащитник перешел в самарский клуб в январе 2019 года. За это время он провел 103 матча, забил 14 голов и отдал 25 голевых передач.

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