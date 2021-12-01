Определен подрядчик на ремонт дороги и двух мостов в Похвистневском районе

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который отремонтирует дорогу Самара-Бугуруслан на участке км 158+000 — км 161+200 в Похвистневском районе.

На торги заявилась всего одна компания — ООО "АВС". Ее заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 129,35 млн рублей.

Помимо ремонта полотна, потребуется установить жб-трубы, отремонтировать два моста, обустроить барьерное и пешеходное ограждение, установить светофоры и около 200 дорожных знаков, нанести разметку термопластиком.

Общество должно будет исполнить контракт с 1 апреля по 1 октября 2022 г.