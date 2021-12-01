С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины "Вакцинация - это жизнь!"

Определены пункты выдачи призов победителям викторины "Вакцинация - это жизнь!".
Напомним, что 24 ноября в прямом эфире были определены первые призеры викторины. В розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Евстигнеев Виктор Константинович из Тольятти и Алтухова Инна Федоровна из села Обшаровка Самарской области.
Результаты первого розыгрыша убедительно показали, что акция, действительно, приобрела статус "народной" — согласно информации от организаторов, победители есть во всех муниципальных образованиях области. Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте — Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский.
Выдача ценных призов и подарков будет осуществляться в специальных центрах с 10 декабря по 1 марта 2022 г. включительно. В Самаре такой пункт организован в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу проспект Ленина, д. 14А. В Тольятти — в здании модельной библиотеки на ул. Голосова, дом 20.
Центры выдачи призов будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.
Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 800 511 63 03, чтобы записаться на получение. Предварительная запись гарантирует оперативность оформления выигрыша, помогает получить приз в удобное время, а также минимизирует риск распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний за счет отсутствия скопления большого количества людей.
Всем победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:
— паспорт гражданина РФ;
— QR-код с единого портала государственных услуг;
— свидетельство ИНН;
— свидетельство СНИЛС.
Ни один победитель не останется без своего приза. Сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.
Напоминаем, что викторина "Вакцинация - это жизнь!" — это беспрецедентная акция Самарской области с уникальным призовым фондом: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.
Для участия в викторине необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru. Обращаем внимание, что при внесении данных на сайте "Карта жителя Самарской области" требуется указывать актуальные, корректные сведения, которые позволят идентифицировать победителя при оформлении выигрыша.
Также напоминаем, что граждане, вакцинированные в период с 15 ноября по 20 декабря могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).
На сегодняшний день в Самарской области работает более 170 прививочных пунктов в госучреждениях, 11 из них круглосуточные. Для удобства жителей области количество прививочных пунктов постоянно увеличивается и расширяется их география. Так, в Самаре недавно заработал новый пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, расположенный в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу улица Полевая, 80. Ежедневно все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и при наличии паспорта с 9.00 до 20.00 могут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.
Вакцинация проводится вакциной "Спутник V", работают 5 мобильных прививочных бригад.
У всех жителей, сделавших прививку до 6 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз уже 8 декабря во втором розыгрыше викторины.
Подробная информация о викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, также задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!