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Общество

С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины "Вакцинация - это жизнь!"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определены пункты выдачи призов победителям викторины "Вакцинация - это жизнь!".

Напомним, что 24 ноября в прямом эфире были определены первые призеры викторины. В розыгрыше участвовало 183 002 уникальных номера. Обладателями суперпризов стали Евстигнеев Виктор Константинович из Тольятти и Алтухова Инна Федоровна из села Обшаровка Самарской области.

Результаты первого розыгрыша убедительно показали, что акция, действительно, приобрела статус "народной" — согласно информации от организаторов, победители есть во всех муниципальных образованиях области. Самыми удачливыми оказались жители Самары, здесь наибольшее количество победителей, на втором месте — Тольятти, далее следуют Сызрань, муниципальный район Волжский и муниципальный район Красноярский.

Выдача ценных призов и подарков будет осуществляться в специальных центрах с 10 декабря по 1 марта 2022 г. включительно. В Самаре такой пункт организован в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу проспект Ленина, д. 14А. В Тольятти — в здании модельной библиотеки на ул. Голосова, дом 20.

Центры выдачи призов будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.

Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 800 511 63 03, чтобы записаться на получение. Предварительная запись гарантирует оперативность оформления выигрыша, помогает получить приз в удобное время, а также минимизирует риск распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний за счет отсутствия скопления большого количества людей.

Всем победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:
— паспорт гражданина РФ;
— QR-код с единого портала государственных услуг;
— свидетельство ИНН;
— свидетельство СНИЛС.

Ни один победитель не останется без своего приза. Сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.

Напоминаем, что викторина "Вакцинация - это жизнь!" — это беспрецедентная акция Самарской области с уникальным призовым фондом: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.

Для участия в викторине необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.samregion.ru. Обращаем внимание, что при внесении данных на сайте "Карта жителя Самарской области" требуется указывать актуальные, корректные сведения, которые позволят идентифицировать победителя при оформлении выигрыша.

Также напоминаем, что граждане, вакцинированные в период с 15 ноября по 20 декабря могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте — они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т. ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

На сегодняшний день в Самарской области работает более 170 прививочных пунктов в госучреждениях, 11 из них круглосуточные. Для удобства жителей области количество прививочных пунктов постоянно увеличивается и расширяется их география. Так, в Самаре недавно заработал новый пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции, расположенный в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу улица Полевая, 80. Ежедневно все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и при наличии паспорта с 9.00 до 20.00 могут сделать прививку от COVID-19 в данном пункте.

Вакцинация проводится вакциной "Спутник V", работают 5 мобильных прививочных бригад.
У всех жителей, сделавших прививку до 6 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз уже 8 декабря во втором розыгрыше викторины.

Подробная информация о викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, также задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

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