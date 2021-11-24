16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области состоялся первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!" В Самаре состоялось открытие российско-казахстанского форума "Молодые ученые" 2112 человек сделали прививку в областной библиотеке Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей Нужен зуб к обеду? Изготовят за четыре часа!

Общество

В Самарской области состоялся первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 92
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 24 ноября, состоялся первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В прямом эфире, трансляция которого велась на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальном паблике "СОВА" ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте "Самарская Область" был разыгран уникальный призовой фонд: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 сертификатов номиналом 4000 рублей. 

В первом розыгрыше викторины участвовало 183 002 уникальных номера. Это число сложилось из двух компонентов: участников, которые автоматически попали в реестр уникальных номеров, сделав прививку от COVID-19 с 15 ноября, дня официального старта викторины, и дав согласие на участие в викторине.

Вторым слагаемым списка участников стали те, кто до 22 ноября включительно самостоятельно заявили свое участие на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины и заполнив форму. Напомним, что самостоятельно подать заявку на участие в викторине вплоть до 20 декабря 2021 года могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области граждане Российской Федерации старше 18 лет, которые прошли вакцинацию от COVID-19 на территории Самарской области начиная с сентября 2020 года.

Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично глава региона Дмитрий Азаров.

Неординарным ходом процедуры определения победителей первого розыгрыша викторины "Вакцинация - это жизнь!" стало то, что 2 главных ценных приза — квартира и автомобиль — были разыграны буквально в самом начале прямого эфира.

В процессе определения победителей полностью исключен человеческий фактор, читает и выбирает исключительно машина. Уникальный "цифровой барабан" на глазах всех присутствующих в студии, а также на глазах у тех, кто следил за розыгрышем в прямом эфире, сканировал 183 002 номеров. Два раза процесс автоматически останавливался, чтобы выдать номера победителей — обладателей квартиры и автомобиля. Третий раз барабан остановился, когда было определено 1000 номеров, ставших обладателями сертификатов на 4000 рублей. Отметим, что даже момент остановки цифрового барабана был полностью автоматизирован, таким образом, никто из присутствующих никак не мог повлиять на исход отбора.

По результатам работы цифрового барабана 1-комнатную квартиру в Самаре выиграл житель из города Тольятти. А обладательницей нового автомобиля стала жительница села Обшаровка Самарской области.
Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины "Вакцинация - это жизнь!" уже опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области" https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info, дополнительно информация будет размещена в приложении газеты "Волжская коммуна", а также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии Викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Получить свои призы и подарки победители смогут с 10 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в центрах выдачи призов, адреса которых также можно узнать на сайте и по телефону горячей линии.

Напомним, что по условиям викторины, жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины. У вакцинировавшихся до 20 декабря 2021 года граждан также есть шансы стать победителям и выиграть ценные призы и подарки.

"Все вакцинированные граждане — уже победители, ведь самый ценный приз — это ваше здоровье!" — обратились организаторы викторины к зрителям прямого эфира-розыгрыша.

Следующий розыгрыш состоится 8 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Екатерина Грачева 22 ноября 2021 14:55 "За" стройку епархиального центра около Ботсада высказалось более 1800 человек"

Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!

Нина Федосеева 18 ноября 2021 09:57 Площадь нового самарского зоопарка составит 18 га

Животным не место в зоопарках и цирках.

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Артём Жуков 22 октября 2021 02:16 Судья Самарского облсуда едва не умер после рядовой операции в частной клинике

Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?

Фото на сайте

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

Музей стал уникальной площадкой для общения дошколят, педагогов и родителей

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

В Самаре открыли этнографический комплекс "Парк дружбы народов"

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Космос в "Солнечном городе" помогает малышам детского сада № 283 расти патриотами Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5