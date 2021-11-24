В Самарской области состоялся первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В среду, 24 ноября, состоялся первый розыгрыш викторины "Вакцинация - это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября.

В прямом эфире, трансляция которого велась на сайте Самарского областного вещательного агентства "СОВА", в официальном паблике "СОВА" ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте "Самарская Область" был разыгран уникальный призовой фонд: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 сертификатов номиналом 4000 рублей.

В первом розыгрыше викторины участвовало 183 002 уникальных номера. Это число сложилось из двух компонентов: участников, которые автоматически попали в реестр уникальных номеров, сделав прививку от COVID-19 с 15 ноября, дня официального старта викторины, и дав согласие на участие в викторине.

Вторым слагаемым списка участников стали те, кто до 22 ноября включительно самостоятельно заявили свое участие на сайте "Карта жителя Самарской области", кликнув на баннер викторины и заполнив форму. Напомним, что самостоятельно подать заявку на участие в викторине вплоть до 20 декабря 2021 года могут все зарегистрированные и проживающие в Самарской области граждане Российской Федерации старше 18 лет, которые прошли вакцинацию от COVID-19 на территории Самарской области начиная с сентября 2020 года.

Инициаторами викторины "Вакцинация - это жизнь!" выступили Общественная палата Самарской области и министерство здравоохранения Самарской области. Поддержал мероприятие лично глава региона Дмитрий Азаров.

Неординарным ходом процедуры определения победителей первого розыгрыша викторины "Вакцинация - это жизнь!" стало то, что 2 главных ценных приза — квартира и автомобиль — были разыграны буквально в самом начале прямого эфира.

В процессе определения победителей полностью исключен человеческий фактор, читает и выбирает исключительно машина. Уникальный "цифровой барабан" на глазах всех присутствующих в студии, а также на глазах у тех, кто следил за розыгрышем в прямом эфире, сканировал 183 002 номеров. Два раза процесс автоматически останавливался, чтобы выдать номера победителей — обладателей квартиры и автомобиля. Третий раз барабан остановился, когда было определено 1000 номеров, ставших обладателями сертификатов на 4000 рублей. Отметим, что даже момент остановки цифрового барабана был полностью автоматизирован, таким образом, никто из присутствующих никак не мог повлиять на исход отбора.

По результатам работы цифрового барабана 1-комнатную квартиру в Самаре выиграл житель из города Тольятти. А обладательницей нового автомобиля стала жительница села Обшаровка Самарской области.

Перечень всех номеров, победивших в первом розыгрыше викторины "Вакцинация - это жизнь!" уже опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области" https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info, дополнительно информация будет размещена в приложении газеты "Волжская коммуна", а также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии Викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Получить свои призы и подарки победители смогут с 10 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в центрах выдачи призов, адреса которых также можно узнать на сайте и по телефону горячей линии.

Напомним, что по условиям викторины, жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины. У вакцинировавшихся до 20 декабря 2021 года граждан также есть шансы стать победителям и выиграть ценные призы и подарки.

"Все вакцинированные граждане — уже победители, ведь самый ценный приз — это ваше здоровье!" — обратились организаторы викторины к зрителям прямого эфира-розыгрыша.

Следующий розыгрыш состоится 8 декабря.