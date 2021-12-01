Проект строительства нового дублера Московского шоссе выполнит "Автодор"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области выбрало подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на реконструкцию Московского шоссе в Самаре в части строительства дублера от ул. Ташкентской до Северного переулка.

На торги заявился всего один участник — ООО "Автодор". Он предложил выполнить проектную работу по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 5 млн рублей.

Подрядчик должен представить документацию на реконструкцию двухполосного участка длиной 3,3 км до 3 августа 2022 года.