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Федеральная власть Власть и политика

Самарской области компенсируют 124,6 млн руб. выпадающих доходов от представления предприятиям ИНВ

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарской области будет выделено из федерального бюджета 124,6 млн руб. для частичной компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщил депутат Госдумы, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский.

"В своем прошлогоднем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать регионам две трети выпадающих из их бюджетов доходов от предоставления частным предприятиям инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Цель — стимулировать регионы активнее привлекать инвестиции, запускать новые инвестиционные проекты, способствовать росту занятости, что должно привести к усилению экономического потенциала как регионов, так всей страны. В Самарской области по инициативе губернатора Дмитрий Игоревича Азарова с прошлого года инвестиционным вычетом смогли воспользоваться уже 11 предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда". Благодаря этому предприятия получили возможность компенсировать часть своих затрат на приобретение нового оборудования, модернизацию, запуск высокотехнологичных производств", — заявил Леонид Симановский.

Парламентарий добавил, что выделенная Самарской области федеральная поддержка является хорошим стимулом для продолжения активной инвестиционной политики, чему в регионе уделяется повышенное внимание. Он напомнил, что руководством области применяются различные меры поддержки промышленных предприятий, например, льготные кредиты на инвестиционные проекты, которые предоставляются созданным также по инициативе губернатора региональным Фондом развития промышленности Самарской области.

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