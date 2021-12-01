Банк "Открытие" отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard

С 1 по 31 декабря все держатели кредитных карт Opencard могут снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений.
Комиссия отменена в рамках новогодней акции "Наличные без комиссии" для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard.
Для участия в акции достаточно быть владельцем кредитной Opencard. Если карты ещё нет — ее можно успеть получить и активировать до 31 декабря.
"Декабрь — традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные. Поэтому банк "Открытие" решил сделать новогодний подарок клиентам — снимать наличные с кредитной карты Opencard без комиссии они смогут весь декабрь. Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам", — говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка "Открытие".
Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.