Банк "Открытие" отменяет комиссию за снятие наличных с кредитных Opencard

С 1 по 31 декабря все держатели кредитных карт Opencard могут снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, без ограничений.

Комиссия отменена в рамках новогодней акции "Наличные без комиссии" для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard.

Для участия в акции достаточно быть владельцем кредитной Opencard. Если карты ещё нет — ее можно успеть получить и активировать до 31 декабря.

"Декабрь — традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные. Поэтому банк "Открытие" решил сделать новогодний подарок клиентам — снимать наличные с кредитной карты Opencard без комиссии они смогут весь декабрь. Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам", — говорит Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка "Открытие".

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.