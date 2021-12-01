Подвели итоги областного проекта "Экологическая Азбука"

30 ноября в режиме видеоконференции состоялся круглый стол по подведению итогов проекта "Экологическая Азбука". Этот проект нацелен на формирование грамотного отношения к бытовым отходам и культуру осознанного потребления.

Безусловно, экологическое воспитание должно начинаться с раннего возраста, поэтому главными участниками проекта являются дошкольники. В процессе наглядных занятий дети знакомятся с понятиями "экология", "переработка", "вторичное сырье", "опасные отходы", "раздельный сбор". Идет формирование правильного отношения к отходам: отходы — это не мусор, а вторичное сырье. Для продолжения воспитательной работы на детские сады и группы выдались книги "ЭкоАзбука", авторами которых стали школьники Самарского региона.

За год в проекте приняли участие более 100 дошкольных учреждений в 14 муниципальных районах Самарской области: г. о. Самара, г. о.Тольятти, г. о.Жигулевск, г. о. Кинель, г. о. Новокуйбышевск, г. о. Октябрьск, г. о. Отрадный, г. о. Похвистнево, г. о. Чапаевск, Сызрань, м. р. Волжский, м. р. Ставропольский, м. р. Сызранский и м.р Шигонский. Было собрано более 5000 кг отходов. Все раздельно собранные отходы отправлены на переработку на КПО ГК "ЭкоВоз".

На видеоконференции представители детских садов рассказали, какие проводят мероприятия и уроки по экологическому просвещению детей. Все они очень разные, интересные, любопытные, нацеленные на пробуждение интереса детей к экологии и помощи природе. К примеру, в г. Кинель в детском саде "Сказка" вырастили целый зимний сад, а в Чапаевске в садике "Кораблик" организовали "Ярмарку мастеров". И таких примеров множество.

Организатор круглого стола ГК "Эковоз" разработал свои рекомендации и поделился ими с детскими садами для дальнейших экологических уроков.

В завершение встречи одна из участниц призналась, что проект "Экологическая Азбука" "влюбил" детей в сортировку отходов. Многие ребята теперь вместе со своими родителями сортируют отходы дома, чтобы потом их сдать в Экомобиль.