16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности КуйбышевАзот: баланс во имя развития В Самарской области посадили более 100 тысяч деревьев Экоцентры "Вторсырья на благотворительность" вернулись к обычному режиму работы В Самарской области ТОАЗ выпустил в акваторию Волги 12 тысяч мальков сазана и толстолобика

Экология Общество

Подвели итоги областного проекта "Экологическая Азбука"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

30 ноября в режиме видеоконференции состоялся круглый стол по подведению итогов проекта "Экологическая Азбука". Этот проект нацелен на формирование грамотного отношения к бытовым отходам и культуру осознанного потребления.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Безусловно, экологическое воспитание должно начинаться с раннего возраста, поэтому главными участниками проекта являются дошкольники. В процессе наглядных занятий дети знакомятся с понятиями "экология", "переработка", "вторичное сырье", "опасные отходы", "раздельный сбор". Идет формирование правильного отношения к отходам: отходы — это не мусор, а вторичное сырье. Для продолжения воспитательной работы на детские сады и группы выдались книги "ЭкоАзбука", авторами которых стали школьники Самарского региона.

За год в проекте приняли участие более 100 дошкольных учреждений в 14 муниципальных районах Самарской области: г. о. Самара, г. о.Тольятти, г. о.Жигулевск, г. о. Кинель, г. о. Новокуйбышевск, г. о. Октябрьск, г. о. Отрадный, г. о. Похвистнево, г. о. Чапаевск, Сызрань, м. р. Волжский, м. р. Ставропольский, м. р. Сызранский и м.р Шигонский. Было собрано более 5000 кг отходов. Все раздельно собранные отходы отправлены на переработку на КПО ГК "ЭкоВоз".

На видеоконференции представители детских садов рассказали, какие проводят мероприятия и уроки по экологическому просвещению детей. Все они очень разные, интересные, любопытные, нацеленные на пробуждение интереса детей к экологии и помощи природе. К примеру, в г. Кинель в детском саде "Сказка" вырастили целый зимний сад, а в Чапаевске в садике "Кораблик" организовали "Ярмарку мастеров". И таких примеров множество.

Организатор круглого стола ГК "Эковоз" разработал свои рекомендации и поделился ими с детскими садами для дальнейших экологических уроков.

В завершение встречи одна из участниц призналась, что проект "Экологическая Азбука" "влюбил" детей в сортировку отходов. Многие ребята теперь вместе со своими родителями сортируют отходы дома, чтобы потом их сдать в Экомобиль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2