Совфед поддержал кандидатуру Алексея Павлова на должность прокурора Пензенской области

Совет Федерации рассмотрел предложенные президентом России кандидатуры на должности прокуроров субъектов РФ, среди которых и Алексей Павлов, занимающий пост зампрокурора Самарской области.
Павлов, как ожидается, будет назначен прокурором Пензенской области.
Все представленные кандидатуры были поддержаны.
В соответствии с регламентом Совета Федерации по итогам проведенных консультаций материалы направлены председателю палаты Валентине Матвиенко для информирования об их итогах президента РФ.
Последние комментарии
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.