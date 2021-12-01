Совфед поддержал кандидатуру Алексея Павлова на должность прокурора Пензенской области

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Совет Федерации рассмотрел предложенные президентом России кандидатуры на должности прокуроров субъектов РФ, среди которых и Алексей Павлов, занимающий пост зампрокурора Самарской области.