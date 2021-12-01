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Федеральная власть Власть и политика

Совфед поддержал кандидатуру Алексея Павлова на должность прокурора Пензенской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет Федерации рассмотрел предложенные президентом России кандидатуры на должности прокуроров субъектов РФ, среди которых и Алексей Павлов, занимающий пост зампрокурора Самарской области.

Павлов, как ожидается, будет назначен прокурором Пензенской области.

Все представленные кандидатуры были поддержаны.

В соответствии с регламентом Совета Федерации по итогам проведенных консультаций материалы направлены председателю палаты Валентине Матвиенко для информирования об их итогах президента РФ.

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