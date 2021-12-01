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РГС Банк вошел в ТОП-15 российских банков по приросту розничного кредитного портфеля

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Портфель кредитов физлиц РГС Банка вырос на 82% с начала года.

РГС Банк занял 11 место в рейтинге по приросту розничного кредитного портфеля по итогам октября 2021 года. Банк также занял 25 место среди крупнейших российских банков по объему кредитного портфеля физических лиц на 01.11.2021, сохранив позицию в рейтинге с предыдущего месяца. Рейтинг подготовлен сервисом подбора финансовых услуг Brobank.ru и опирается на данные оборотной ведомости по форме 101, публикуемой на сайте ЦБ РФ, от 1 ноября 2021 года.

Темпы роста розничного кредитования в РГС Банке вновь превысили среднерыночные. С начала года портфель кредитов физлиц РГС Банка вырос на 43,1 млрд рублей (+82%) и на 2,9 млрд рублей за октябрь (+3,1%), составив более 95,9 млрд рублей по состоянию на 30.10.2021. Объем выдач кредитов за этот период увеличился в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,1 млрд рублей.

Автокредитование по-прежнему остается главным драйвером прироста кредитного портфеля. Портфель автокредитов увеличился за 10 месяцев более чем в 2 раза — с 36 млрд рублей до 78,7 млрд рублей. Объем выдач в автокредитовании составил 73,3 млрд рублей по сравнению с 34,8 млрд рублей за первые 10 месяцев 2020 года (прирост также более чем в 2 раза).

Средний чек автокредита в РГС Банке в октябре 2021 года составил 1 млн 191 тыс. рублей, в том числе 1 млн 698 тыс. рублей — по новым и 880 тыс. рублей по авто с пробегом, срок оформления — в среднем 5 лет. Самыми популярными марками среди новых и подержанных автомобилей, оформляемых в кредит, остаются — HYUNDAI, KIA и LADA.

Сегодня РГС Банк предлагает широкий спектр автомобильных кредитов: классический автокредит на новые и подержанные машины, кредит с остаточным платежом, серию спецпрограмм с партнерами, а также кредит наличными на покупку авто. Гибкая система условий отличает всю линейку автокредитов РГС Банка. Клиент может самостоятельно выбрать наиболее комфортную программу по подходящим ему параметрам в зависимости от того, готов ли он подтверждать доход, вносить первоначальный взнос, оставлять авто в залог и оформлять страхование.

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