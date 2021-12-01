Россельхозбанк запускает специальные "детские" дебетовые карты

С 1 декабря 2021 Россельхозбанк вводит возможность открытия отдельного счета и выпуска дебетовой карты для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.
По функционалу карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможность стандартной дебетовой карты. Также владельцу карты будет доступен "Мобильный банк" для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.
"Россельхозбанк - "семейный" банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативой наличным для карманных расходов. "Своя карта" от Россельхозбанка дает подростку возможность безналичного расчета в магазинах, кафе, общественном транспорте и т.д., он также сможет управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности "Урожай", - рассказала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.