Пять молодых предпринимателей Самарской области представили свои проекты на федеральном уровне

Победители регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России 2021" защитили свои проекты перед федеральным жюри. На днях завершился всероссийский конкурс "Молодой предприниматель России 2021", который ежегодно реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Напомним, что в финал проекта вышли победители региональных этапов со всей страны.

В Самарской области в отборочном туре участие приняли более 130 начинающих бизнесменов в возрасте от 16 до 35 лет. Среди них впервые были не только индивидуальные предприниматели и основатели юридических лиц — отдельная номинация была предусмотрена для самозанятых.

"Мы уже не первый год проводим региональный этап этого масштабного конкурса, и наши победители всегда достойно представляют Самарскую область на уровне страны. Молодые предприниматели — это высокая концентрация креатива, свежих идей, знания современных трендов и потребностей общества. А значит, каждый проект, представленный на конкурсе, заслуживает особого внимания, поддержки со стороны региона и имеет все шансы стать успешным, большим бизнесом. Мы благодарны команде финалистов федерального этапа за достойную презентацию своих проектов и уверены, что каждый из них добьется серьезных успехов в выбранном направлении предпринимательства", — поблагодарил участников министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, к очной защите своих проектов на региональном этапе были допущены 35 человек. Каждый из них презентовал свое дело перед конкурсной комиссией, в которую вошли представители регионального минэкономразвития, крупных федеральных компаний, а также опытные предприниматели.

Участники представили проекты в 10 номинациях, среди которых "Торговля", "Сфера услуг", "Производство", "Франчайзинг", "Социальное предпринимательство": оздоровительный детский центр, соляная пещера, сеть танцевальных школ, инновационный метод ремонта стеклопластикового оборудования, салон красоты для мужчин, школа-студия маникюра, клуб рукопашного боя, фитнес-центр, а также проект изготовления вязаных изделий с привлечением пенсионеров и многие другие.

В финал всероссийского конкурса попали пять участников: Дмитрий Давыдов, Анастасия Андросова, Павел Безгин, Елена Никитина, Сергей Сариев. Все они представили свои яркие перспективные бизнес-проекты перед федеральными экспертами и жюри.

Впечатлениями от участия в финале конкурса "Молодой предприниматель России 2021" поделилась одна из победительниц регионального этапа Анастасия Андросова. "Хочется выразить благодарность за организацию такого конкурса. Было предусмотрено все: обучающие мастер-классы, нетворкинг-сессия, время для общения. Несмотря на то что в этот раз я не стала призёром, участие в проекте было очень интересным и полезным. А главное — есть мотивация участвовать в таких конкурсах дальше", — отметила предприниматель.