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Банк "Открытие" упростил снятие наличных для корпоративных клиентов

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании — клиенты "Открытия" получили возможность снимать средства в кассе банка через электронный чек в онлайн-банке, без использования чековой книжки.

В "Открытие-Бизнес Онлайн", интернет-банке для корпоративных клиентов, запущен новый функционал — электронный чек для выдачи наличных средств в кассе банка. Для этого в интернет-банке необходимо заполнить заявку на выдачу наличных, указав подходящий офис банка, а также дату, сумму и реквизиты получателя. При необходимости можно заказать покупюрный подбор как на всю сумму заявки, так и ее часть. Там же клиенту будут доступны статусы обработки заявки и информация о готовности банка выдать необходимую сумму. В указанные дату и время сотрудник компании может получить средства в выбранном отделении "Открытия". Новый сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру получения наличных за счет автоматизации функций контролера при формировании расходного кассового ордера.

"Новая услуга будет интересна широкому кругу наших корпоративных клиентов, поскольку необходимость в наличных средствах — для платежей поставщикам, выдачи командировочных и представительских расходов — может возникнуть у любой компании, — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие". — Этот продукт мы запустили в рамках перевода в онлайн всей продуктовой линейки для крупного бизнеса. Наша цель — предоставить клиентам возможность подключать, отключать или изменять условия любого транзакционного продукта, включая открытие дополнительного счета, размещение депозита, выпуск корпоративной карты, подключение сервисов Cash Management или валютного контроля".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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