Банк "Открытие" упростил снятие наличных для корпоративных клиентов

Компании — клиенты "Открытия" получили возможность снимать средства в кассе банка через электронный чек в онлайн-банке, без использования чековой книжки.

В "Открытие-Бизнес Онлайн", интернет-банке для корпоративных клиентов, запущен новый функционал — электронный чек для выдачи наличных средств в кассе банка. Для этого в интернет-банке необходимо заполнить заявку на выдачу наличных, указав подходящий офис банка, а также дату, сумму и реквизиты получателя. При необходимости можно заказать покупюрный подбор как на всю сумму заявки, так и ее часть. Там же клиенту будут доступны статусы обработки заявки и информация о готовности банка выдать необходимую сумму. В указанные дату и время сотрудник компании может получить средства в выбранном отделении "Открытия". Новый сервис значительно упрощает и ускоряет процедуру получения наличных за счет автоматизации функций контролера при формировании расходного кассового ордера.

"Новая услуга будет интересна широкому кругу наших корпоративных клиентов, поскольку необходимость в наличных средствах — для платежей поставщикам, выдачи командировочных и представительских расходов — может возникнуть у любой компании, — прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка "Открытие". — Этот продукт мы запустили в рамках перевода в онлайн всей продуктовой линейки для крупного бизнеса. Наша цель — предоставить клиентам возможность подключать, отключать или изменять условия любого транзакционного продукта, включая открытие дополнительного счета, размещение депозита, выпуск корпоративной карты, подключение сервисов Cash Management или валютного контроля".