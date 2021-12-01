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"Самарские овощи": Завоевав доверие Сбербанка, мы движемся вперед

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ноябре Сбербанк отметил свое 180-летие. Со дня основания он прошел долгий путь, и теперь он уже не просто банк, а целая вселенная сервисов. История любого банка — это во многом история его клиентов, которым он помогает построить бизнес. Один из примеров успешного регионального сотрудничества — партнерство Сбербанка с группой компаний "Самарские овощи", их истории неразрывно связаны уже 23 года.

В 1998 году у начинающей тогда группы компаний стояла острая необходимость в деньгах на развитие. Вот тут на помощь и пришел Сбербанк, который до сих пор на протяжении более двадцати лет также продолжает оказывать финансовую поддержку предприятию. За эти годы со стороны банковского партнера не было проблем с возвратом займов и между организациями сложились добрые отношения.

"За последние десять лет наше сотрудничество вступило в более активную фазу. Кроме кредитования, мы начали пользоваться программой лизинга, зарплатным проектом и эквайрингом. В последние годы мы сосредоточились на продуктах экосистемы — IT-технологиях и транспортных услугах. В плане же предоставления займов нас особо заинтересовала программа Сбера о неполном залоговом обеспечении. Мы участвуем в этой программе уже не один год, с момента ее появления, и такой подход со стороны банка нас здорово выручает, особенно в использовании коротких кредитов", — говорит основатель ГК "Самарские овощи" Владимир Денисов.

Сегодня Сбербанк и компании его экосистемы предлагают клиентам малого и среднего бизнеса множество сервисов, облегчающих предпринимателям ведение дел. Фактически, как финансовый и цифровой партнер, Сбер, к примеру, может организовать документооборот, помочь с внедрением CRM для малого бизнеса, провести мониторинг всех каналов продаж, магазинов и складов в режиме реального времени с сервисом "Моя торговля" и многое другое.

ГК "Самарские овощи" рассматривает все предложения своего финансового партнера, они тщательно изучаются и прорабатываются. На данный момент в группе компаний просчитывают возможность изменения собственной схемы доставки продукции с привлечением одного из сервисов экосистемы Сбера. Кроме того, предприятие использует сервис партнера также для поиска сотрудников.

Если вернуться к вопросу кредитования, то, по словам экономистов компании, их здорово выручает интернет-банк СберБизнес. При помощи этой программы банк контролирует целевое расходование заемных средств на всех этапах. Собственными силами осуществляет проверку контрагентов, защищая предприятие от недобросовестных клиентов и снижая риски невозврата денег.

И еще один важный аспект в цифровом развитии партнерских отношений. Сейчас ведется работа по возможности интеграции существующих программ ГК "Самарские овощи" с IT-системой банка для онлайн-контроля техники, работающей на полях. Такой подход тоже благоприятно скажется на дальнейшем доверительном финансовом сотрудничестве.

"Завоевав доверие банка, мы движемся только вперед и вперед", — сказал Владимир Денисов.

Гид потребителя

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