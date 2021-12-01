Избившую младенца мать отправили под стражу, у нее изымут детей

Жительницу Жигулевска, подозреваемую в избиении своего ребенка, отправили под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, вечером 28 ноября в своей квартире в микрорайоне В-1 21-летняя женщина несколько раз ударила младшего сына из-за того, что была раздражена его плачем. После этого она ушла из дома, оставив одних двух детей 2020 и 2021 годов рождения.

В итоге пострадавшего младенца доставили в больницу, где у него диагностировали закрытый перелом бедренной кости.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего") и по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

1 декабря комиссия по делам несовершеннолетних решила изъять детей из семьи. Подозреваемую отправили под стражу.