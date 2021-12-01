Банк "Открытие" увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

Банк "Открытие" повышает ставку по накопительному счету "Моя копилка". Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке "Повысить ставку". Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор.
Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых.
Накопительный счет можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.