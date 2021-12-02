В Самаре разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку

В Самаре сотрудники полиции начали розыск пропавшей 15-летней Александры Полетаевой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Вечером во вторник, 30 ноября, в отдел полиции № 7 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что ее несовершеннолетняя дочь примерно в 08:30 ушла из дома № 9 по ул. Флотская областного центра и до настоящего времени местонахождение ее не известно.
Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.
Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске девушки оказывают представители добровольческого общественного объединения "Лиза Алерт".
Приметы девушки: на вид 16-17 лет, рост 150-155 см., среднего телосложения, славянской внешности, плечи горизонтальные, лицо овальное смуглое европейского типа, лоб средний вертикальный, брови дугообразные средние, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, уши средние овальные, волосы прямые темно-каштановые.
Особые приметы: родинки на левой щеке.
Была одета: в куртку темно-коричневого цвета, толстовку желтого цвета с капюшоном, джинсы, шапку и кроссовки черного цвета. При себе у девушки черный рюкзак и паспорт гражданина РФ на ее имя.
Всех, кто видел девушку или располагает информацией о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 373-76-40, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантируется!
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц