К Новому году РСХБ выпускает кредитную карту с льготным периодом до 115 дней

С сегодняшнего дня клиентам Россельхозбанка доступна новая кредитная карта СВОЯ с лимитом до 1 млн рублей и льготным периодом до 115 дней. Выпуск и обслуживание карты бесплатные. К карте можно подключить одну из двух программ — "Кешбэк на все" или "Выбери свой кешбэк". Максимальный кешбэк составит 15% от покупок по одной из категорий на выбор, среди них рестораны, транспорт и АЗС.
"Условия новой СВОЕЙ кредитной карты с продолжительным грейс-периодом, когда процент за использование заемных средств не взимается, позволяют комфортнее управлять своими тратами. Большим преимуществом для наших клиентов станет возможность неограниченное количество раз и без комиссии снимать наличные в банкоматах в течение трех месяцев с даты заключения договора, на рынке это довольно редкая опция. Все это делает наше предложение по-настоящему привлекательным в преддверии новогодних праздников", — отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.
В поддержку нового карточного продукта банк запустил предновогоднюю рекламную кампанию, лицом которой станет актриса театра и кино, телеведущая и амбассадор РСХБ Юлия Высоцкая.
Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.