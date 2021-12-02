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К Новому году РСХБ выпускает кредитную карту с льготным периодом до 115 дней

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С сегодняшнего дня клиентам Россельхозбанка доступна новая кредитная карта СВОЯ с лимитом до 1 млн рублей и льготным периодом до 115 дней. Выпуск и обслуживание карты бесплатные. К карте можно подключить одну из двух программ — "Кешбэк на все" или "Выбери свой кешбэк". Максимальный кешбэк составит 15% от покупок по одной из категорий на выбор, среди них рестораны, транспорт и АЗС.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Условия новой СВОЕЙ кредитной карты с продолжительным грейс-периодом, когда процент за использование заемных средств не взимается, позволяют комфортнее управлять своими тратами. Большим преимуществом для наших клиентов станет возможность неограниченное количество раз и без комиссии снимать наличные в банкоматах в течение трех месяцев с даты заключения договора, на рынке это довольно редкая опция. Все это делает наше предложение по-настоящему привлекательным в преддверии новогодних праздников", — отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков.

В поддержку нового карточного продукта банк запустил предновогоднюю рекламную кампанию, лицом которой станет актриса театра и кино, телеведущая и амбассадор РСХБ Юлия Высоцкая.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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