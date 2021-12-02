Авторы документального проекта "Неизвестная Россия" сняли фильм о поджогах в Подгорах

Авторы канала "Настоящее время" (входит в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) посетили с. Подгоры, недавно пережившее серию поджогов домов. В рамках проекта "Неизвестная Россия" они сняли фильм и побеседовали с местными жителями.

Напомним, в ноябре на территории села произошла серия поджогов. От огня пострадали 14 домов. На месте были организованы круглосуточные пожарные посты, но поджоги продолжались, а преступника так и не задержали.

Все началось в конце октября в один из темных вечеров, а освещения в Подгорах нет. За одну ночь сгорели сразу несколько домов в разных частях села. Огонь бушевал до 5 утра, а пожарные расчеты переезжали от пожара к пожару.

Жители знают друга в лицо, чужих в селе не замечали. Но, как рассказал местный сыровар Андрей Замыцкий, поджигателя видели и даже за ним гнались, однако поймать злоумышленника не получилось. Это определенно молодой человек с очень хорошей физической подготовкой.

Поджоги продолжались с 23 октября по 8 ноября. Сельчане организовали патрули, проверяли всех приезжих, но ситуацию это не изменило. Тогда люди задумались о том, что пироманом может оказаться кто-то из местных, пытающийся таким образом привлечь внимание к проблемам села. В Подгорах нет освещения и почти нет дорог. Большинство жителей с наступлением холодов спешат перебраться в Самару.

"Поля заброшены, ферм нет, скотины у людей нет… так, живут просто. В других районах, в Шентале, там за 200 км от Самары у всех людей газ, люди живут нормально. А у нас вот через Волгу, как бы рукой подать, а видите какие здесь условия", — рассказала жительница Подгор. Женщина не так давно тяжело переболела коронавирусом и чтобы доставить ее в больницу по бездорожью спасателям пришлось организовать целую эвакуационную операцию: до Рождествено везли на "скорой", а затем с сотрудниками МЧС на лодке на другой берег. По словам собеседницы документалистов, жить в Подгорах тяжело, условия пригодны лишь для летнего отдыха.

В фильме местные жители делятся своими версиями причин поджогов.