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Группа ПСБ запустила акцию "+500" для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ПСБ запустила акцию "+500" для клиентов банка. Первые 2500 участников, открывших индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением (ИИС ДУ), получат 500₽ на счет. Среди клиентов, пополнивших ИИС на сумму от 10 000₽ и от 400 000₽, будут разыграны призы по 10 000₽ и 50 000₽ соответственно.

Для участия в акции необходимо в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ выбрать одну из готовых стратегий ИИС ДУ под управлением портфельных менеджеров управляющей компании ПСБ.

Стратегии различаются по составу, структуре активов, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Обе стратегии предусматривают возможность получения налогового вычета до 52 000 рублей в год*.

Стратегия "Консервативная" нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности. Доходность ДУ ИИС стратегии "Консервативная" за 1 год на 30.09.2021 составила 7,26%**.

Стратегия "Перспективная" дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска и защитить вложения от инфляции. Доходность ДУ ИИС стратегии "Перспективная" за 1 год на 30.09.2021 составила 25,73%**.

Акция продлится до 30 декабря 2021 г. Победители будут определены 10 января 2022 посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников.

С подробной информацией и полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

*Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей, при условии уплаченного НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей за год, либо в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Минимальный срок действия договора для получения налогового вычета — 3 года с момента заключения договора. В случае досрочного расторжения договора ранее трех лет с момента его заключения, право на налоговый вычет утрачивается.

** 25,73% — доходность ДУ ИИС Стратегии "Перспективная" за 1 год на 30.09.2021.
7,26% — доходность ДУ ИИС Стратегии "Консервативная" за 1 год на 30.09.2021.
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Промсвязь". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России. Денежные средства, передаваемые в Банк или ООО "УК Промсвязь" в рамках оказания указанных в настоящем сообщении услуг, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской̆ Федерации". Данная информация не является индивидуальной̆ инвестиционной̆ рекомендацией̆, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней̆, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей̆ задачей̆. Банк и ООО "УК Промсвязь" не несут ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной̆ информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

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