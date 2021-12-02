Группа ПСБ запустила акцию "+500" для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет

Группа ПСБ запустила акцию "+500" для клиентов банка. Первые 2500 участников, открывших индивидуальный инвестиционный счет с доверительным управлением (ИИС ДУ), получат 500₽ на счет. Среди клиентов, пополнивших ИИС на сумму от 10 000₽ и от 400 000₽, будут разыграны призы по 10 000₽ и 50 000₽ соответственно.

Для участия в акции необходимо в мобильном приложении или интернет-банке ПСБ выбрать одну из готовых стратегий ИИС ДУ под управлением портфельных менеджеров управляющей компании ПСБ.

Стратегии различаются по составу, структуре активов, что позволяет инвестору подобрать подходящий вариант в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску. Обе стратегии предусматривают возможность получения налогового вычета до 52 000 рублей в год*.

Стратегия "Консервативная" нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности. Доходность ДУ ИИС стратегии "Консервативная" за 1 год на 30.09.2021 составила 7,26%**.

Стратегия "Перспективная" дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно-агрессивном уровне риска и защитить вложения от инфляции. Доходность ДУ ИИС стратегии "Перспективная" за 1 год на 30.09.2021 составила 25,73%**.

Акция продлится до 30 декабря 2021 г. Победители будут определены 10 января 2022 посредством программного отбора случайного числа из списка номеров участников.

С подробной информацией и полными условиями акции можно ознакомиться по ссылке.