Полицейские разыскали потерявшихся в лесу грибников в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскали потерявшихся в лесу грибников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Семья из Сызрани отправилась за грибами в Шигонский лес. Они потерялись. Кроме того, на грунтовой дороге в чаще леса осталась машина, в которой находилась пожилая родственница, которая недавно выписалась из больницы. Отчаявшись найти дорогу к автомобилю, пропавшие обратились в полицию.

Правоохранители сформировали поисковую бригаду, на место происшествия вызвали кинолога с собакой, мобилизовали работники лесоохранных организаций. Также в поисках участвовал глава сельского поселения Муранка.

Поисковики определили несколько вариантов маршрутов для проверки. Сначала капитан полиции Алексей Крылов, участковый Алексей Рябов и дежурный водитель старший сержант полиции Евгений Поляков нашли автомобиль. А через несколько часов обнаружились и заблудившиеся грибники.