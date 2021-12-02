Полицейские разыскали потерявшихся в лесу грибников в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскали потерявшихся в лесу грибников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Семья из Сызрани отправилась за грибами в Шигонский лес. Они потерялись. Кроме того, на грунтовой дороге в чаще леса осталась машина, в которой находилась пожилая родственница, которая недавно выписалась из больницы. Отчаявшись найти дорогу к автомобилю, пропавшие обратились в полицию.
Правоохранители сформировали поисковую бригаду, на место происшествия вызвали кинолога с собакой, мобилизовали работники лесоохранных организаций. Также в поисках участвовал глава сельского поселения Муранка.
Поисковики определили несколько вариантов маршрутов для проверки. Сначала капитан полиции Алексей Крылов, участковый Алексей Рябов и дежурный водитель старший сержант полиции Евгений Поляков нашли автомобиль. А через несколько часов обнаружились и заблудившиеся грибники.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.