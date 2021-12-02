Театр оперы и балета приглашает самарцев на новогодние спектакли

Спектакли пройдут в конце декабря и начале января.

21 декабря в 18:30 — оперетта "Летучая мышь" (12+)

Жена, ставшая для супруга прочитанной и выученной наизусть книгой, вдруг оказывается чарующей незнакомкой, в которую можно влюбиться заново.

22 декабря в 18:30 — романтический балет "Корсар" (6+)

Отважный пират готов на все, чтобы спасти свою возлюбленную от участи гаремной невольницы, а ее опекун — также на все ради денег.

23 декабря в 12:00 и 18:30 — опера для всей семьи "История Кая и Герды" (6+)

По сказке "Снежная королева". Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, — ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. И вот композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу "История Кая и Герды". В ней любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности.

24 декабря в 18:30 — праздничная концертная программа "Штраус-бал" (12+)

В этот вечер григорианского Сочельника: номера из оперетт "Цыганский барон", "Венская кровь", "Летучая мышь" в исполнении звезд и молодых артистов САТОБ, фрагменты балета "Штраусиана" и балетные номера на музыку Штрауса. Упоительные мелодии короля вальсов перенесут зрителей в сказочный мир романтической Европы и города, где происходят любовные истории и остроумные розыгрыши, где обитают мечтатели и гедонисты, где царит изысканная музыка. Своим присутствием вечер украсит солистка Мариинского театра, желанная гостья лучших мировых сцен, сопрано Евгения Муравьева.

25 и 26 декабря в 18:30 — балет-притча "Три маски короля" (12+)

Молодой король Юлий хочет понять, возможно ли быть настоящим там, где все привыкли прятать свои истинные лица.

27 декабря в 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)

Получив в подарок от крестного куклу-щелкунчика, юная Маша попадает в сказку с заколдованным прекрасным принцем, ожившими игрушками и городами из сладостей.

с 28 по 30 декабря в 12:00 и 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)

31 декабря в 12:00 и 16:00 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)

2 января в 12:00 и 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)

3 января в 11:00 — мюзикл для детей "Карлсон, который живет на крыше" (6+)

Лучший в мире поедатель плюшек и укротитель домоправительниц перевернет жизнь обычного стокгольмского семейства с ног на голову.

3 января в 18:30 — балет "Лебединое озеро" (6+)

Принц Зигфрид охотится на лебедей… и неожиданно узнает тайну заколдованных девушек и в лице их королевы встречает любовь, о которой мечтал.

4 января в 19:00 — оперетта "Летучая мышь" (12+)

5 января в 11:00, 14:30 и 17:30 — музыкальная комедия "Волшебная лампа Аладдина" (6+)

Простой портной Аладдин пробирается во дворец, чтобы увидеть прекрасную царевну Будур. Но неожиданно становится свидетелем злого заговора Главного Визиря, который хочет завладеть троном и жениться на Будур. Кто же поможет Аладдину спасти царевну? Только джинн из волшебной лампы!

6 января в 11:00 и 14:00 — музыкальная сказка "Золотой ключик" (0+)

Шарманщик Карло смастерил из говорящего полена деревянного человечка, чтобы ходить с ним по дворам и зарабатывать себе на пропитание. Но малыш оказался на редкость проказливым, дерзким, беспрестанно попадающим в неприятности мальчишкой. Буратино не пошел в школу, а убежал на представление Театра Карабаса Барабаса и сорвал там спектакль.

6 января в 18:30 — балет "Спящая красавица" (6+)

Злая фея напророчила принцессе Авроре, что та умрет от укола вязальной спицей. Но у принцессы есть крестная Фея Сирени, которая смягчит заклятье и укажет храброму принцу путь к Авроре.

7 января в 12:00 и 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)

8 января в 12:00 — опера для всей семьи "История Кая и Герды" (6+)

9 января в 11:00 — музыкальная сказка "Золотой ключик" (0+),

9 января в 19:00 — оперетта "Сильва" (12+)

Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вот и Эдвин, молодой аристократ, не может жить без своей Сильвы. Беда в том, что она всего лишь певица из мюзик-холла, и родители прочат Эдвину гораздо более статусную невесту. В мире закулисья все не то, чем кажется, и цепочка обманов, которые на деле не являются обманами, все растет и растет… Пока не заканчивается счастливым финалом!

Перед началом спектаклей "Щелкунчик", "История Кая и Герды", "Карлсон, который живет на крыше", "Волшебная лампа Аладдина", "Золотой ключик" будут проходить новогодние представления с поздравлениями от Деда Мороза, Снегурочки и обитающих в театре сказочных персонажей. Юные зрители в игровой форме познакомятся с театром и спасут Новый год.

А какую сказку выберете вы?

Билеты от 300 или 400 рублей, в том числе по Пушкинской карте.