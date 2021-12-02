Театр оперы и балета приглашает самарцев на новогодние спектакли

Спектакли пройдут в конце декабря и начале января.
21 декабря в 18:30 — оперетта "Летучая мышь" (12+)
Жена, ставшая для супруга прочитанной и выученной наизусть книгой, вдруг оказывается чарующей незнакомкой, в которую можно влюбиться заново.
22 декабря в 18:30 — романтический балет "Корсар" (6+)
Отважный пират готов на все, чтобы спасти свою возлюбленную от участи гаремной невольницы, а ее опекун — также на все ради денег.
23 декабря в 12:00 и 18:30 — опера для всей семьи "История Кая и Герды" (6+)
По сказке "Снежная королева". Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, — ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. И вот композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу "История Кая и Герды". В ней любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности.
24 декабря в 18:30 — праздничная концертная программа "Штраус-бал" (12+)
В этот вечер григорианского Сочельника: номера из оперетт "Цыганский барон", "Венская кровь", "Летучая мышь" в исполнении звезд и молодых артистов САТОБ, фрагменты балета "Штраусиана" и балетные номера на музыку Штрауса. Упоительные мелодии короля вальсов перенесут зрителей в сказочный мир романтической Европы и города, где происходят любовные истории и остроумные розыгрыши, где обитают мечтатели и гедонисты, где царит изысканная музыка. Своим присутствием вечер украсит солистка Мариинского театра, желанная гостья лучших мировых сцен, сопрано Евгения Муравьева.
25 и 26 декабря в 18:30 — балет-притча "Три маски короля" (12+)
Молодой король Юлий хочет понять, возможно ли быть настоящим там, где все привыкли прятать свои истинные лица.
27 декабря в 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)
Получив в подарок от крестного куклу-щелкунчика, юная Маша попадает в сказку с заколдованным прекрасным принцем, ожившими игрушками и городами из сладостей.
с 28 по 30 декабря в 12:00 и 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)
31 декабря в 12:00 и 16:00 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)
2 января в 12:00 и 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)
3 января в 11:00 — мюзикл для детей "Карлсон, который живет на крыше" (6+)
Лучший в мире поедатель плюшек и укротитель домоправительниц перевернет жизнь обычного стокгольмского семейства с ног на голову.
3 января в 18:30 — балет "Лебединое озеро" (6+)
Принц Зигфрид охотится на лебедей… и неожиданно узнает тайну заколдованных девушек и в лице их королевы встречает любовь, о которой мечтал.
4 января в 19:00 — оперетта "Летучая мышь" (12+)
5 января в 11:00, 14:30 и 17:30 — музыкальная комедия "Волшебная лампа Аладдина" (6+)
Простой портной Аладдин пробирается во дворец, чтобы увидеть прекрасную царевну Будур. Но неожиданно становится свидетелем злого заговора Главного Визиря, который хочет завладеть троном и жениться на Будур. Кто же поможет Аладдину спасти царевну? Только джинн из волшебной лампы!
6 января в 11:00 и 14:00 — музыкальная сказка "Золотой ключик" (0+)
Шарманщик Карло смастерил из говорящего полена деревянного человечка, чтобы ходить с ним по дворам и зарабатывать себе на пропитание. Но малыш оказался на редкость проказливым, дерзким, беспрестанно попадающим в неприятности мальчишкой. Буратино не пошел в школу, а убежал на представление Театра Карабаса Барабаса и сорвал там спектакль.
6 января в 18:30 — балет "Спящая красавица" (6+)
Злая фея напророчила принцессе Авроре, что та умрет от укола вязальной спицей. Но у принцессы есть крестная Фея Сирени, которая смягчит заклятье и укажет храброму принцу путь к Авроре.
7 января в 12:00 и 18:30 — балет-феерия "Щелкунчик" (6+)
8 января в 12:00 — опера для всей семьи "История Кая и Герды" (6+)
9 января в 11:00 — музыкальная сказка "Золотой ключик" (0+),
9 января в 19:00 — оперетта "Сильва" (12+)
Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вот и Эдвин, молодой аристократ, не может жить без своей Сильвы. Беда в том, что она всего лишь певица из мюзик-холла, и родители прочат Эдвину гораздо более статусную невесту. В мире закулисья все не то, чем кажется, и цепочка обманов, которые на деле не являются обманами, все растет и растет… Пока не заканчивается счастливым финалом!
Перед началом спектаклей "Щелкунчик", "История Кая и Герды", "Карлсон, который живет на крыше", "Волшебная лампа Аладдина", "Золотой ключик" будут проходить новогодние представления с поздравлениями от Деда Мороза, Снегурочки и обитающих в театре сказочных персонажей. Юные зрители в игровой форме познакомятся с театром и спасут Новый год.
А какую сказку выберете вы?
Билеты от 300 или 400 рублей, в том числе по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить