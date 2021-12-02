Участок федеральной трассы "Самара – Пугачев" обслуживает 10 единиц техники

Для снегоочистки и противогололедной обработки 86 км участка Р-229 (км 25 — км 111) в Самарской области, которая стала федеральной, задействована одна подрядная организация, в распоряжении которой 10 единиц техники.
Относящаяся к III категории автодорога Р-229 дублирует направление другой федеральной трассы — Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, ведущей к границе с Казахстаном. После приведения принятой в федеральную собственность дороги к нормативам транспортная нагрузка на указанные трассы будет распределяться равномерно.
Специалисты уже провели оценку состояния трассы Р-229, сформировали план первоочередных работ на ней.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.