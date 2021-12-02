Участок федеральной трассы "Самара – Пугачев" обслуживает 10 единиц техники

Для снегоочистки и противогололедной обработки 86 км участка Р-229 (км 25 — км 111) в Самарской области, которая стала федеральной, задействована одна подрядная организация, в распоряжении которой 10 единиц техники.

Относящаяся к III категории автодорога Р-229 дублирует направление другой федеральной трассы — Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, ведущей к границе с Казахстаном. После приведения принятой в федеральную собственность дороги к нормативам транспортная нагрузка на указанные трассы будет распределяться равномерно.

Специалисты уже провели оценку состояния трассы Р-229, сформировали план первоочередных работ на ней.