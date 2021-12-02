Александр Милеев: вместо доступных спортплощадок бюджет субсидирует пятизвездочный отель

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев категорично высказался о субсидировании процентной ставки дорогого пятизвездочного отеля Lotte.

На прошедшем заседании комитета регионального парламента по культуре, спорту, молодёжной политике и туризму обсуждался проект-бюджета области на следующий год и плановый период последующих двух лет.

Один из вопросов, который вызвал много споров — о субсидировании процентной ставки из бюджета для некоторых объектов. Депутатам пришлось сделать немало уточнений, чтобы докопаться до истины. Оказывается, помощь необходима отелю, который входит в сеть южнокорейского бренда Lotte. Стоимость проживания в сутки — от 9 тыс. до 250 тысяч рублей.

"Я не понимаю, почему наш бюджет, в котором мы с трудом находим возможности для строительства спортивных объектов, должен спонсировать гостиницу, которая явно рассчитана не на средний класс. Владелец гостиницы собирается строить апарт-отель на берегу Волги. Значит, средства в компании есть. Так почему наши налогоплательщики должны оплачивать "хотелки" бизнеса?", — возмутился Александр Милеев.

Гостиницу Lotte открыли в Самаре в 2018 году, накануне проведения Чемпионата мира по футболу. 10-этажное здание с видом на Волгу, недалеко от площади Куйбышева презентовали, как жемчужину гостиничного дизайна. Хотя было немало споров о том, что разрешение на строительство было выдано обходными путями, используя "серые" схемы.

"Отель "вырос" в историческом центре Самары. Хотя облик города был защищен документом об охране памятников культуры, подписанным в 1986 году. Николай Меркушкин, будучи губернатором, в 2016 году подписал постановление, которое отменило предыдущий документ. А администрация Самара на удивление оперативно выдала разрешение на строительство гостиницы. Через пять дней экс-губернатор отменил свое же постановление с пометкой "было выдано по ошибке". Но документы были уже на руках застройщиков крупного гостиничного объекта. Получается, что весь этот бюрократический спектакль был устроен для конкретной задачи — возведения многоэтажного здания в сердце города", — отметил Александр Милеев.

На заседании комитета, где обсуждался проект-бюджета Самарской области, обсуждали также передачу в концессию "Академии футбола имени Юрия Коноплёва", строительство детских спортивных площадок, новые футбольные поля на стадионах "Локомотив" и "Торпедо" и другие вопросы. Подробное интервью вице-спикера регионального парламента Александра Милеева можно почитать по ссылке kommersant.ru/doc/5099157.