В Самарской области в 2021 г. на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей. Мерами господдержки — "Семейная ферма", "Агростартап" и "Агростартап-регион" — воспользовались 30 местных сельхозтоваропроизводителей.
Развитие сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест на селе и, как результат, увеличение объемов натуральной продукции самарского производства, доступной для всех жителей нашего региона, — часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии граждан. Глава региона не раз отмечал, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются драйверами развития сельскохозяйственной отрасли.
Как подчеркивают сами фермеры, поддержка государства является существенным подспорьем в становлении и развитии агробизнеса.
"На средства гранта были приобретены — трактор, который помог механизировать ручной труд, линия по забою птицы, миникомбикормовый завод, что позволило самим начать делать корма. Все это дало мощный толчок и скачок вперед в развитии, значительно облегчило наш труд, увеличило объемы продукции, да и новые рабочие места появились", — рассказал фермер Николай Сидоров из села Большое Микушкино.
Фермер Сидоров занимается не совсем обычным, но, как показала практика, прибыльным для нашего региона делом — производством перепелиных яиц и мяса. Бизнесу уже 11 лет. Начинал с домашнего подворья, а сейчас в перепелином хозяйстве уже 5 тысяч голов. "В инкубатор закладываем сразу единовременно около 2 тысяч яиц и уже через 16 дней выводятся цыплята, — говорит Н. Сидоров. — Корма замешиваем сами. Покупаем зерновые, минеральные добавки, витамины — все, чтобы вырастить поголовье здоровым".
Диетическая продукция хозяйства Сидорова известна на всю область — поступает на оптовые базы, в рестораны и в небольшие магазины. По слова фермера, именно поддержка государства помогла масштабировать бизнес и добиться таких результатов.
Грант государства помог осуществить мечту начинающему фермеру — Татьяне Шматенко из Исаклинского района. В 2020 г. на средства господдержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" фермер занялась разведением индюков. Вместо мини-фермы было построено комфортное помещение на 300 голов птицы и приобретен трактор.
"Некоторые задают вопрос: а зачем трактор в птицеводстве? Но он нам очень облегчил труд. Мы и снег на нем чистим, и сено заготавливаем, солому перевозим, зерно и корма доставляем, — делится Татьяна. — Грант дал возможность расшириться".
Одна индюшка за шесть месяцев может снести до 100 яиц, потом ее производительность снижается, рассказывает Татьяна Шматенко. Поэтому поголовье обновляется раз в полгода. Фермер старается наладить бесперебойный процесс выращивания птиц. Каждый месяц закладывает в инкубатор по 60 яиц. В планах — увеличить поголовье до одной тысячи особей.
Особое внимание рациону индюшек. Все по старинке: без антибиотиков и усилителей роста, только натуральные ингредиенты — зерно, мел, ракушки, пророщенное зерно и лук.
"Меня хорошо знают и доверяют. Берут и маленьким деткам, и пожилым, да и сами мамы, папы с удовольствием кушают экологическое и полезное мясо индейки, — говорит Татьяна Шматенко. — Спрос на диетическое мясо уже вышел за пределы района".
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.