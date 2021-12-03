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В Самарской области в 2021 г. на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в 2021 г. на грантовую поддержку малого бизнеса на селе направлено более 200 млн рублей. Мерами господдержки — "Семейная ферма", "Агростартап" и "Агростартап-регион" — воспользовались 30 местных сельхозтоваропроизводителей.

Развитие сельскохозяйственного производства, создание новых рабочих мест на селе и, как результат, увеличение объемов натуральной продукции самарского производства, доступной для всех жителей нашего региона, — часть стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при участии граждан. Глава региона не раз отмечал, что именно субъекты малого и среднего предпринимательства являются драйверами развития сельскохозяйственной отрасли.

Как подчеркивают сами фермеры, поддержка государства является существенным подспорьем в становлении и развитии агробизнеса.

"На средства гранта были приобретены — трактор, который помог механизировать ручной труд, линия по забою птицы, миникомбикормовый завод, что позволило самим начать делать корма. Все это дало мощный толчок и скачок вперед в развитии, значительно облегчило наш труд, увеличило объемы продукции, да и новые рабочие места появились", — рассказал фермер Николай Сидоров из села Большое Микушкино.

Фермер Сидоров занимается не совсем обычным, но, как показала практика, прибыльным для нашего региона делом — производством перепелиных яиц и мяса. Бизнесу уже 11 лет. Начинал с домашнего подворья, а сейчас в перепелином хозяйстве уже 5 тысяч голов. "В инкубатор закладываем сразу единовременно около 2 тысяч яиц и уже через 16 дней выводятся цыплята, — говорит Н. Сидоров. — Корма замешиваем сами. Покупаем зерновые, минеральные добавки, витамины — все, чтобы вырастить поголовье здоровым".

Диетическая продукция хозяйства Сидорова известна на всю область — поступает на оптовые базы, в рестораны и в небольшие магазины. По слова фермера, именно поддержка государства помогла масштабировать бизнес и добиться таких результатов.

Грант государства помог осуществить мечту начинающему фермеру — Татьяне Шматенко из Исаклинского района. В 2020 г. на средства господдержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" фермер занялась разведением индюков. Вместо мини-фермы было построено комфортное помещение на 300 голов птицы и приобретен трактор.

"Некоторые задают вопрос: а зачем трактор в птицеводстве? Но он нам очень облегчил труд. Мы и снег на нем чистим, и сено заготавливаем, солому перевозим, зерно и корма доставляем, — делится Татьяна. — Грант дал возможность расшириться".

Одна индюшка за шесть месяцев может снести до 100 яиц, потом ее производительность снижается, рассказывает Татьяна Шматенко. Поэтому поголовье обновляется раз в полгода. Фермер старается наладить бесперебойный процесс выращивания птиц. Каждый месяц закладывает в инкубатор по 60 яиц. В планах — увеличить поголовье до одной тысячи особей.

Особое внимание рациону индюшек. Все по старинке: без антибиотиков и усилителей роста, только натуральные ингредиенты — зерно, мел, ракушки, пророщенное зерно и лук.

"Меня хорошо знают и доверяют. Берут и маленьким деткам, и пожилым, да и сами мамы, папы с удовольствием кушают экологическое и полезное мясо индейки, — говорит Татьяна Шматенко. — Спрос на диетическое мясо уже вышел за пределы района".

Гид потребителя

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