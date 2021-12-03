В Самарской области продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской прокуратуры

В четверг, 2 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры Российской Федерации.

В совещании приняли участие представители прокуратуры Самарской области, руководители структурных подразделений областного правительства, главы ряда муниципальных образований губернии в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что в марте этого года президент страны Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея ведомства, который будет отмечаться в 2022 году. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Прокуратуры России. С целью организации исполнения мероприятий плана образована рабочая группа.

"Работа по подготовке к празднованию 300-летия российской прокуратуры идет в целом неплохо, план основных мероприятий, утвержденный губернатором, выполняется в соответствии с установленными сроками, — отметил председатель правительства Самарской области. — Сегодня посмотрим, что уже сделано, и разберем те пункты, которые еще не выполнены".

Участники совещания проанализировали проведенную работу. Так, на площадке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина была организована выставочная композиция "300 лет на страже закона". Посетители музея могли увидеть форму военного прокурора Российской империи, процессуальные документы, вещественные доказательства, полученные в ходе судебных расследований, познакомиться с судебными делами, которые вели следователи самарской прокуратуры, полистать "Судебную газету" 1895 года. Организаторы выставки воспроизвели облик кабинета прокурора начала XX века и кабинет прокурора советской эпохи. Выставка открылась в начале октября и действовала до середины ноября. За это время ее посетило 1243 человека, в том числе 119 детей.

Осенью была проведена областная школьная олимпиада среди обучающихся старших классов образовательных организаций Самарской области по истории государства и права России, истории прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Самарской области. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей прошло 25 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

В сентябре в краеведческом музее Похвистнево состоялось открытие выставочной композиции, посвященной летчику, Герою Советского Союза, работнику прокуратуры Куйбышевской области Николаю Бережкову, уроженцу Похвистневского района. Выставка будет работать до середины января следующего года.

В Самаре на площади Куйбышева в начале декабря открылась фотогалерея "Прокуратура на страже закона".

На заседании рабочей группы обсудили подготовку к мероприятиям, которые еще предстоит выполнить. Так, на фасаде самарской школы № 46 вскоре будет установлена мемориальная доска в память об участнике Великой Отечественной войны, заслуженном юристе РСФСР, почетном работнике прокуратуры Николае Баженове. С 1969 по 1981 годы он занимал должность прокурора Куйбышевской области, а затем стал первым заместителем Генерального прокурора СССР. Николай Александрович принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, являлся обладателем множества государственных наград. Планируется, что торжественное открытие памятной доски состоится на следующей рабочей неделе. А уже сегодня в честь знаменитого советского прокурора в пос. Мехзавод появилась улица Баженова.

В настоящее время ведется подготовка к проведению научно-практической конференции с участием ведущих вузов региона. Готовится к выходу цикл просветительских теле- и радиопередач. До мая 2022 г. планируется опубликовать памятное издание "Прокуратура Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны".