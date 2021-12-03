В самарскую больницу попал парень, который мог упасть с четвертого этажа

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 декабря, по предварительным данным, около 9:00 у здания 8-го корпуса СамГТУ на ул. Молодогвардейской обнаружили 18-летнего молодого человека с травмами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил собственный источник.