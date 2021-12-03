Тольятти вошел в десятку лучших российских моногородов

В четверг, 2 декабря, стало известны результаты рейтинга российских моногородов за 2020 год. В десятку лучших вошли города, которые показали высокий уровень социально-экономического развития. Одним из лидеров рейтинга стал крупнейший моногород России — Тольятти. В презентации рейтинга и церемонии награждения принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в работе по развитию моногородов. Ситуация была очень тяжелая, и, если бы не поручение президента Владимира Владимировича Путина о поддержке моногородов, наверное, многих моногородов сейчас бы просто не было. Благодаря поставленной главой государства задаче, созданию Фонда моногородов и тем мерам поддержки, которые были оказаны, сегодня эти города переживают новое рождение", — обратился к участникам заседания Дмитрий Азаров.

Сегодня в Тольятти активно развивается ТОСЭР. Статус территории опережающего социально-экономического развития город получил в 2016 году. И сегодня Тольятти остается лидером по числу резидентов. Здесь уже запущено 50 производств, вложено 22 млрд рублей, создано 7532 рабочих места.

"В Тольятти расположена наша флагманская инвестиционная площадка — особая экономическая зона "Тольятти", где сегодня уже работают 13 производств, а резиденты инвестировали более 19,3 млрд рублей, создали 1887 рабочих мест. Мы продолжаем работу по привлечению новых инвесторов, по запуску новых предприятий, развитию индустриального парка ОЭЗ, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Значительно возрастает выручка действующих компаний-резидентов. За три квартала текущего года их совокупная выручка составила 7,2 млрд рублей, что на 85% превышает аналогичный показатель прошлого года".

В настоящее время подходит к завершению совместный с РЖД проект строительства железнодорожной ветки к границам ОЭЗ. Это дает возможность заходить на площадку инвесторам с крупными проектами. Одним из них уже стал проект создания крупного логистического центра Магнитогорского металлургического комбината.

В крупнейшем моногороде действует развитая инфраструктура поддержки предпринимательства: работает бизнес-инкубатор, технопарк "Жигулевская долина", Гарантийный фонд Самарской области, региональный Фонд развития промышленности. Регион активно сотрудничает с федеральными институтами развития: Корпорацией МСП, Фондом развития моногородов, Фондом развития промышленности. Налаженное взаимодействие помогает привлекать, в первую очередь, финансовые ресурсы для успешной реализации проектов предпринимателей, разработчиков и инвесторов.

Именно в Тольятти реализуются крупные инфраструктурные проекты. В первую очередь, это строительство моста через Волгу и 100-километровой трассы Обход Тольятти, которая станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

Комплексная и слаженная работа команды губернатора, реализация крупных проектов на территории моногорода помогла модернизации экономики — количество рабочих мест Тольятти сегодня в 2,5 раз больше, чем людей, которые ищут работу.

"Среди моногородов видим, что есть те, которые успешно справляются с задачами по диверсификации экономики. Тем не менее есть моногорода, где ситуация остается напряженной. С учетом итогов предыдущей работы важно сфокусировать меры поддержки на таких моногородах. Кроме того, правительством утвержден ряд новых механизмов, позволяющих регионам реализовать проекты и привлекать инвестиции. Это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческого долга регионов, бюджетные инфраструктурные кредиты. Эти инструменты доступны регионам для развития всех территорий, в том числе для развития инфраструктуры в моногородах", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин.

"Наши моногорода не стоят на месте и с каждый годом становятся все сильнее. Они участвуют в разных прорывных проектах, пользуются не только мерами поддержки Фонда развития моногородов, но и группы ВЭБ.РФ. Это дает им новый импульс к развитию, стремление открывать новые горизонты. Наш топ-10 городов — это те, на кого нужно ориентироваться. Они смогли преобразить свои территории, сделать их красивыми, интересными, привлекательными для жителей, туристов и инвесторов. И это стало возможным благодаря слаженной работе команды города, региона и фонда", — подчеркнула главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.