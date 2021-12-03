Жильцы дома на ул. Красноармейской в Самаре возмущены отсутствием документов у подрядчика по капремонту

В Самаре жильцы многоквартирного дома по ул. Красноармейской, 143 обратились в региональное управление Госжилинспекции по поводу расторжения договора с подрядчиком, который должен был провести капремонт, а именно заменить инженерные коммуникации.

Как сообщила Волга Ньюс председатель совета МКД Ирина Сарычева, договор в самарском областном фонде капитального ремонта был подписан еще в январе 2021 года. ООО "Авангард" подрядилось провести работы в 12 домах. Срок исполнения работ, согласно договоренности, - конец сентября.

"Мне до сих пор для ознакомления не предоставлены ни договор, ни проект, ни смета, - возмущается Сарычева. - Даже прораб, пытающийся руководить работами в нашем доме, не считает нужным удостоверить свои полномочия. Материалы не завезены, о сроках исполнения работ нам не сообщают, и, по всей видимости, у этих, с позволения сказать, ремонтников нет никакой техдокументации на сам объект".

По словам общественницы, подрядчик заявил ей, что они всегда так работают и проект будет составлен по факту после окончания работ. Такой метод работы подрядчиков, заключающих договоры с ФКР, подтвердили несколько самарцев, переживших капитальный ремонт в своих домах: никто из них не смог добиться от строителей ни дефектных ведомостей, ни проектов, ни смет.

Особое беспокойство жильцов вызывает анонимность организации, взявшейся накануне зимы менять у них трубы. Люди правомерно желают ознакомиться с ее рекомендациями, но, как повелось, в Самаре подрядчики местного ФКР сведений о своих субподрядчиках общественности не сообщают.

"Проведение капитального ремонта "на глазок" предоставляет весьма широкое поле для коррупции и хищений из миллиардного бюджета ФКР, - считает представительница общественности. - Удивительно, что региональные правоохранители еще не занялась вопросом правомерности такого способа организации и оплаты ремонтных работ".

Неделю назад жильцы дома инициировали встречу с заинтересованными сторонами по разрешению аварийной ситуации, созданной подрядчиком ФКР при замене канализационного стока. На собрании присутствовал и представитель фонда Роман Кузнецов, представившийся куратором МКД. Как уверяет председатель совета МКД Сарычева, ему отправили протокол собрания, но никакой реакции на сложившуюся конфликтную ситуацию со стороны ФКР нет.

Редакция обратилась за консультацией к руководителю НП "ЖКХ Контроль" Виктору Часовских: "На первом этапе подрядчик, выигравший конкурс на проведение капитального ремонта, должен сообщить собственникам жилья запланированные виды работ и их предельную стоимость. Затем, получив согласие общего собрания, провести осмотр объекта, в том числе поквартирно, и согласовать с собственниками дефектную ведомость. Далее делается проект и составляется смета, с которыми собственники имеют право ознакомиться. После завершения работ смета корректируется".