Жильцы дома на ул. Красноармейской в Самаре возмущены отсутствием документов у подрядчика по капремонту

В Самаре жильцы многоквартирного дома по ул. Красноармейской, 143 обратились в региональное управление Госжилинспекции по поводу расторжения договора с подрядчиком, который должен был провести капремонт, а именно заменить инженерные коммуникации.
Как сообщила Волга Ньюс председатель совета МКД Ирина Сарычева, договор в самарском областном фонде капитального ремонта был подписан еще в январе 2021 года. ООО "Авангард" подрядилось провести работы в 12 домах. Срок исполнения работ, согласно договоренности, - конец сентября.
"Мне до сих пор для ознакомления не предоставлены ни договор, ни проект, ни смета, - возмущается Сарычева. - Даже прораб, пытающийся руководить работами в нашем доме, не считает нужным удостоверить свои полномочия. Материалы не завезены, о сроках исполнения работ нам не сообщают, и, по всей видимости, у этих, с позволения сказать, ремонтников нет никакой техдокументации на сам объект".
По словам общественницы, подрядчик заявил ей, что они всегда так работают и проект будет составлен по факту после окончания работ. Такой метод работы подрядчиков, заключающих договоры с ФКР, подтвердили несколько самарцев, переживших капитальный ремонт в своих домах: никто из них не смог добиться от строителей ни дефектных ведомостей, ни проектов, ни смет.
Особое беспокойство жильцов вызывает анонимность организации, взявшейся накануне зимы менять у них трубы. Люди правомерно желают ознакомиться с ее рекомендациями, но, как повелось, в Самаре подрядчики местного ФКР сведений о своих субподрядчиках общественности не сообщают.
"Проведение капитального ремонта "на глазок" предоставляет весьма широкое поле для коррупции и хищений из миллиардного бюджета ФКР, - считает представительница общественности. - Удивительно, что региональные правоохранители еще не занялась вопросом правомерности такого способа организации и оплаты ремонтных работ".
Неделю назад жильцы дома инициировали встречу с заинтересованными сторонами по разрешению аварийной ситуации, созданной подрядчиком ФКР при замене канализационного стока. На собрании присутствовал и представитель фонда Роман Кузнецов, представившийся куратором МКД. Как уверяет председатель совета МКД Сарычева, ему отправили протокол собрания, но никакой реакции на сложившуюся конфликтную ситуацию со стороны ФКР нет.
Редакция обратилась за консультацией к руководителю НП "ЖКХ Контроль" Виктору Часовских: "На первом этапе подрядчик, выигравший конкурс на проведение капитального ремонта, должен сообщить собственникам жилья запланированные виды работ и их предельную стоимость. Затем, получив согласие общего собрания, провести осмотр объекта, в том числе поквартирно, и согласовать с собственниками дефектную ведомость. Далее делается проект и составляется смета, с которыми собственники имеют право ознакомиться. После завершения работ смета корректируется".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается