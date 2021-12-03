Виктор Кудряшов поручил подготовить предложения по расширению списка льготников на подключение газа

В четверг, 2 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению программы социальной газификации. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств областного правительства, руководители газоснабжающих организаций.
Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан, которые проживают в домах, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.
Раньше газораспределительные организации подводили магистральный газ до населенного пункта, а расходы по последующему подключению ложились на плечи потребителя. Теперь эти затраты покрывают газораспределительные организации.
Правительство страны поставило перед регионами задачу организовать работу по социальной газификации. В Самарской области создан соответствующий региональный штаб, который возглавляет Виктор Кудряшов.
О работе по реализации программы доложили представители министерства энергетики и ЖКХ. Всего на территории Самарской области расположено 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети. В регионе проведена паспортизация каждого газифицированного населенного пункта. Ее цель - объективная оценка состояния газификации домовладений.
Результаты показали, что в этих населенных пунктах расположено 35286 негазифицированных домовладений, в которых проживает 74052 человека. Из них для 13101 домовладения необходимо строить только газопроводы-вводы в рамках заключаемых договоров технологического присоединения, у 6152 домовладений газораспределительная сеть проходит вдоль границ земельного участка (адреса с нулевой врезкой), а для газификации 16033 домовладений необходимо строить распределительные и реконструировать существующие газопроводы, чтобы обеспечить техническую возможность присоединения новых домовладений.
Как сообщили представители единого регионального оператора социальной газификации - ООО "СВГК", - разработан план по строительству и реконструкции распределительных газопроводов в целях создания технической возможности для газификации 16033 домовладений.
В соответствии с планом и сводным планом-графиком догазификации, в конце декабря 2021 года будет обеспечена техническая возможность подключения 2214 домовладений. На 2022 год запланированы мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газопроводов для обеспечения технической возможности подключения 13819 домовладений, что в целом обеспечит возможность подключения всех негазифицированных домовладений на территории Самарской области. При этом в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию распределительные газопроводы, обеспечивающие техническую возможность подключения 4896 домовладений, в 2023 году - 8923 домовладений.
В настоящее время более чем 500 домовладений уже воспользовались возможностями социальной газификации и подключены к голубому топливу в рамках действующей программы.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подходить к реализации программы необходимо комплексно, а условия газификации должны быть максимально комфортными для граждан.
При подключении дома к сетям газоснабжения домовладельцам потребуется комплект газового оборудования: газовые счетчики, плиты, духовки, отопительные котлы и так далее.
При этом многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и другим льготникам региона предоставляется компенсационная социальная выплата на приобретение газового оборудования из областного бюджета. В Самарской области размер выплаты составляет 145 тыс. рублей. В настоящее время выплата предоставляется десяти льготным категориям граждан.
Виктор Кудряшов поручил министру социально-демографической и семейной политики Регине Воробьевой подготовить предложения по расширению списка льготников, которые могли бы воспользоваться этой мерой поддержки, а также рассмотреть возможность увеличения размера выплаты, чтобы она могла покрыть строительство внутридомовой газовой сети.
Участники совещания обсудили возможность участия региональных и муниципальных многофункциональных центров в процедуре приема заявок от жителей на технологическое присоединение. Сейчас это можно сделать очно в 52 центрах приема заявок газораспределительных организаций, а также дистанционно на сайтах ГРО. Планируется, что муниципальные МФЦ также подключатся к этой работе в ближайшее время.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.