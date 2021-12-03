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Виктор Кудряшов поручил подготовить предложения по расширению списка льготников на подключение газа

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению программы социальной газификации. В совещании приняли участие руководители министерств и ведомств областного правительства, руководители газоснабжающих организаций.

Программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан, которые проживают в домах, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.

Раньше газораспределительные организации подводили магистральный газ до населенного пункта, а расходы по последующему подключению ложились на плечи потребителя. Теперь эти затраты покрывают газораспределительные организации.

Правительство страны поставило перед регионами задачу организовать работу по социальной газификации. В Самарской области создан соответствующий региональный штаб, который возглавляет Виктор Кудряшов.

О работе по реализации программы доложили представители министерства энергетики и ЖКХ. Всего на территории Самарской области расположено 1334 населенных пункта, из них в границах 1160 населенных пунктов проложены газораспределительные сети. В регионе проведена паспортизация каждого газифицированного населенного пункта. Ее цель - объективная оценка состояния газификации домовладений.

Результаты показали, что в этих населенных пунктах расположено 35286 негазифицированных домовладений, в которых проживает 74052 человека. Из них для 13101 домовладения необходимо строить только газопроводы-вводы в рамках заключаемых договоров технологического присоединения, у 6152 домовладений газораспределительная сеть проходит вдоль границ земельного участка (адреса с нулевой врезкой), а для газификации 16033 домовладений необходимо строить распределительные и реконструировать существующие газопроводы, чтобы обеспечить техническую возможность присоединения новых домовладений.

Как сообщили представители единого регионального оператора социальной газификации - ООО "СВГК", - разработан план по строительству и реконструкции распределительных газопроводов в целях создания технической возможности для газификации 16033 домовладений.

В соответствии с планом и сводным планом-графиком догазификации, в конце декабря 2021 года будет обеспечена техническая возможность подключения 2214 домовладений. На 2022 год запланированы мероприятия по строительству и реконструкции распределительных газопроводов для обеспечения технической возможности подключения 13819 домовладений, что в целом обеспечит возможность подключения всех негазифицированных домовладений на территории Самарской области. При этом в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию распределительные газопроводы, обеспечивающие техническую возможность подключения 4896 домовладений, в 2023 году - 8923 домовладений.

В настоящее время более чем 500 домовладений уже воспользовались возможностями социальной газификации и подключены к голубому топливу в рамках действующей программы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подходить к реализации программы необходимо комплексно, а условия газификации должны быть максимально комфортными для граждан.

При подключении дома к сетям газоснабжения домовладельцам потребуется комплект газового оборудования: газовые счетчики, плиты, духовки, отопительные котлы и так далее.

При этом многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и другим льготникам региона предоставляется компенсационная социальная выплата на приобретение газового оборудования из областного бюджета. В Самарской области размер выплаты составляет 145 тыс. рублей. В настоящее время выплата предоставляется десяти льготным категориям граждан.

Виктор Кудряшов поручил министру социально-демографической и семейной политики Регине Воробьевой подготовить предложения по расширению списка льготников, которые могли бы воспользоваться этой мерой поддержки, а также рассмотреть возможность увеличения размера выплаты, чтобы она могла покрыть строительство внутридомовой газовой сети.

Участники совещания обсудили возможность участия региональных и муниципальных многофункциональных центров в процедуре приема заявок от жителей на технологическое присоединение. Сейчас это можно сделать очно в 52 центрах приема заявок газораспределительных организаций, а также дистанционно на сайтах ГРО. Планируется, что муниципальные МФЦ также подключатся к этой работе в ближайшее время.

Гид потребителя

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