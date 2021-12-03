Победители "Кванториады" из Тольятти пройдут обучение на базе Музея мирового океана

Три команды технопарка "Кванториум - 63 регион" стали победителями международных инженерных соревнований "Кванториада–2021" в направлениях "Платформа для сбора мусора" и "Аватар".

В рамках выполнения кейса по созданию беспилотного аппарата "Платформа для сбора мусора" ребята должны были создать дрона, способного в автономном автоматическом режиме обеспечивать сбор мусора с поверхности водоемов, транспортировать его на базу и выполнять подзарядку аккумуляторов.

Тольяттинская команда "Black Trash Whalе" вошла в число победителей. Юные инженеры смогли не только выполнить все расчеты, создать действующий прототип, но и провести успешные испытания. Изделие было создано в рамках сотрудничества с технопарком "Жигулевская долина". Благодаря проведенной работе ребята получили возможность принять участие в образовательной программе, которая пройдет на базе Музея мирового океана в г. Калининграде.

"Мы работали над нашим роботом порядка четырех месяцев, — рассказывает воспитанник технопарка "Кванториум Тольятти" Антон Калеев. — Он оснащен водометом с реверсивным ходом, на нем есть датчик GPS, что позволяет дрону перемещаться по заданным координатам. Система обратной связи позволяет нам видеть в реальном времени, что происходит с нашим изделием".

Команды "ARM63" и "Техноэра" заняли первую и третью строчки рейтинга в направлении "Аватар". В рамках направления командам было предложено создать или адаптировать робот-манипулятор, создать интерфейс для управления оператором. Ребята предложили оригинальные технологии для использования роботов-манипуляторов в различных средах, в том числе, в космическом пространстве. Для команд-победителей состоится экскурсия на роботизированное производство завода "Камаз" в Набережных Челнах.

"Мы искренне рады за "кванторианцев"! Они смогли построить эффективную командную работу и с блеском выиграть международное состязание, — рассказывает директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. — За каждой победой стоит не только кропотливая работа, но и серьезные знания различных технологий, информационных систем, умение применить их в реальной жизни".

"Технопарк "Кванториум - 63 регион" создан на двух площадках в Самаре и Тольятти в 2017 году. В нем обучаются около 2000 детей. Кроме того, сотрудники технопарка проводят регулярные выезды в образовательные организации региона, организуют "Инженерные каникулы", различные фестивали и соревнования. Общий охват привлекаемых детей составляет порядка 50 тысяч в год, — рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Работа регионального "Кванториума" и достижения его воспитанников — один из примеров успешной реализации нацпроекта "Образование" в Самарской области".