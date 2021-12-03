Сбежавший из ИК-6 заключенный задержан в Безенчукском районе

В пятницу, 3 декабря, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Самарской области совместно с полицейскими в поселке Купино Безенчукского района был задержан сбежавший из самарской исправительной колонии ИК-6 42-летний осужденный Радик Гайфутдинов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.
Напомним, что заключенный совершил побег 2 декабря.
По данным СУ СК РФ по Самарской области, перед побегом Гайфутдинов под охраной временного караула занимался ремонтом в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории.
По версии следствия, мужчине удалось сбежать через окно первого этажа. из-за халатности сотрудников колонии. Из-за побега заключенного региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Тем временем официальный представитель МВЛ России Ирина Волк сегодня сообщила, что после задержания Гайфутдинов был доставлен в Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Самара.
"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Проводятся следственные действия", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.