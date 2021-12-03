Сбежавший из ИК-6 заключенный задержан в Безенчукском районе

В пятницу, 3 декабря, во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Самарской области совместно с полицейскими в поселке Купино Безенчукского района был задержан сбежавший из самарской исправительной колонии ИК-6 42-летний осужденный Радик Гайфутдинов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

Напомним, что заключенный совершил побег 2 декабря.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, перед побегом Гайфутдинов под охраной временного караула занимался ремонтом в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории.

По версии следствия, мужчине удалось сбежать через окно первого этажа. из-за халатности сотрудников колонии. Из-за побега заключенного региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Тем временем официальный представитель МВЛ России Ирина Волк сегодня сообщила, что после задержания Гайфутдинов был доставлен в Отдел полиции № 8 УМВД России по городу Самара.

"В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Проводятся следственные действия", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.