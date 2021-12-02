Из самарской колонии ИК-6 сбежал осужденный

В четверг, 2 декабря, из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег 42-летний осужденный Радик Гайфутдинов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.
На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области.
"Организованы мероприятия в соответствии планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Налажено взаимодействие с областными и территориальными органами внутренних дел по розыску и задержанию осужденного. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения сбежавшего. Оперативная обстановка в исправительной колонии № 6 контролируемая", — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
Сведения о разыскиваемом: Гайфутдинов Радик Тальгатович, 1979 г. р., осужден к 5 годам 10 месяцам лишения свободы по ст. 226 ч. 1 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)
Приметы Гайфутдинова:
Рост — Высокий /171-180см/, фигура худощавая, шея короткая, цвет глаз - светлый, брови широкие, губы тонкие, уши малые овальные, плечи опущенные, цвет волос темно-русый, лицо круглое, лоб прямой, рот малый, углы рта приподнятые, подбородок прямой.
Представители УФСИН России по Самарской области обращаются к гражданам с просьбой — при получении сведений о месте нахождения сбежавшего осужденного сообщить по телефонам: 8(846)332-31-22; 8(846) 339-38-00; 8(846) 339-45-21.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.