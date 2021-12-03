Следователями начата проверка по факту побега осужденного из ИК-6

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту побега осужденного из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, что ЧП произошло 2 декабря. С выводного объекта совершил побег 42-летний осужденный по ст. 226 ч. 1 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Радик Гайфутдинов.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.