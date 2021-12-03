Следователями начата проверка по факту побега осужденного из ИК-6

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по факту побега осужденного из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Напомним, что ЧП произошло 2 декабря. С выводного объекта совершил побег 42-летний осужденный по ст. 226 ч. 1 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Радик Гайфутдинов.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.