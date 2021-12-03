Бежавший рецидивист числился в самарской колонии на хорошем счету

Рафика Гайфутдинова, сбежавшего из колонии в Самаре, в августе 2020 г. перевели на облегченные условия отбывания наказания.

Напомним, 2 декабря 42-летний мужчина сбежал из исправительной колонии №6.

На зону Рафик Гайфутдинов попал по приговору Красноглинского райсуда, который после рассмотрения его дела в особом порядке назначил три года и два месяца колонии строго режима. В "шестерке", согласно выданной характеристике, мужчина встал на путь исправления: "В общении с сотрудниками администрации и осужденными вынужденно вежлив и тактичен, старается не допускать в обращении грубости и употребления жаргонных слов. Дружеские отношения поддерживает с отрицательно характеризующейся категорией осужденных и пользуется среди них уважением. Администрацией учреждения поощрялся шесть раз. Имеет четыре взыскания за нарушения установленного порядка отбывания наказания, одно взыскание снято поощрением, три погашены временным фактором. Мероприятия культурно-массового и воспитательного характера посещает неохотно, спортивного характера не посещает. На профилактическом учете не состоит. К режиму содержания относится удовлетворительно, но поведение нестабильное. В колонии трудоустроен на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обслуживающего персонала жилой зоны. К труду относится удовлетворительно, инициативу не проявляет. Поддерживает отношения с родственниками".

Свою сидельческую жизнь Гайфутдинов начал в 2000 г. в гарнизонном трибунале Магнитогорска. Затем еще был дважды судим и в общей сложности за грабеж, разбой, смерть человека и прочее получил более 25 лет заключения.

После условно-досрочного освобождения он перебрался в Свердловскую область и затем скрывался в Самаре. Здесь он устроился работать в поместье местного бизнесмена, жил в домике для прислуги.

В начале 2018 г. хозяйка ненадолго уехала и оставила работнику ключи от дома, чтобы он передал их ее дочери. Гайфутдинов не мог не воспользоваться такой удачей и вынес из поместья шкатулку с бижутерией и золотом, а также травматический пистолет и личные документы, причинив владельцу ущерб более 430 тыс. рублей.

В августе того же года мужчине вынесли уже четвертый, но не последний приговор.

Пока Гайфутдинов жил в Самарской области, в районные суды Свердловской и Курганской областей передали два уголовных дела. Одно, рассмотренное в Красноуфимском горсуде, касалось кражи в ТЦ "Фактория". Там в комнате отдыха мужчина похитил ключ от кабинета управляющего и вынес оттуда ресивер, стабилизатор, микрофон, микшерный пульт для микрофонов, клавиатуру и прочую аппаратуру, а также упаковку влажных салфеток. За это преступление он получил еще два года.

Другое обвинение, за которое привлекают Гайфутдинова, - кража на АЗС, где в сентябре 2017 г. было похищено 205,7 тыс. рублей. За это рецидивиста приговорили к двум с половиной годам, но этот приговор сейчас обжалуется в кассационном суде.