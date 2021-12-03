Сотрудников самарской ИК-6 обвиняют в халатности из-за побега заключенного

В Самаре из-за побега заключенного из колонии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 42-летний Рафик Гайфутдинов 2 декабря сбежал из ИК-6.

Под охраной временного караула осужденный занимался ремонтом в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории. По версии следствия, мужчине удалось сбежать через окно первого этажа из-за халатности сотрудников колонии.

Сбежавшего до сих пор разыскивают.