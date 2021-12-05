Из самарского ТЦ эвакуировали 300 человек из-за сработавшей пожарной сигнализации

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В воскресенье, 5 декабря, в 14:05, в экстренные службы поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в здании ТЦ на 18 км Московского шоссе, 25. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.