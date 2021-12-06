Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по вкладам

Банк "Открытие" увеличил доходность рублевых вкладов для розничных клиентов до 8% годовых.
Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться премиальные клиенты банка, 8% годовых по вкладу "Надежный". Для клиентов без статуса "Премиум" ставка установлена на уровне 7,8% годовых.
Для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, также доступна максимальная ставка 8% годовых по вкладу "Надежный партнер".
Ставки действуют при размещении средств на год, полтора или 2 года и получении процентов в конце срока.
Для клиентов, которые не хотят фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка". С 1 декабря базовая ставка по нему установлена на уровне 6% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.
Все вклады и накопительные счета можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.