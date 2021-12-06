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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" обыграла МБА - 93:78

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дуэль снайперов из "Самары" и МБА осталась за самарской командой: победа 93:78.

Три трехочковых за пять стартовых минут предопределили рывок москвичей: 9:15. Две минуты понадобилось хозяевам, чтобы выровнять ситуацию: 15:15 после прохода Владимира Пичкурова. Но на это гости ответили новым рывком, завершив первый период в свою пользу — 20:21.

Едва началась вторая четверть, Егор Вяльцев набрал свои первые "домашние" очки за "Самару" — и вывел команду вперед, 22:21. Несколько минут соперники обменивались результативными атаками, поочередно лидируя. А затем Алексей Нестеров, Владимир Пичкуров и Егор Вяльцев подарили хозяевам "+6": 39:33 за три минуты до большого перерыва. Но очередной залп из трех дальний попаданий подряд показал, что москвичи все еще в игре. И на перерыв "Самара" ушла хоть и с заделом, но мизерным — 43:42.

Треха Максима Дыбовского вроде бы задала нужный ритм в третьем периоде: за четыре минуты наша команда наработала на "+8" (50:42). Вновь включились столичные снайперы — и вновь самарцы организовали рывок: за три минуты до завершения четверти Максим Шелекето довел преимущество до максимальных 9 очков (57:48). И концовка десятиминутки осталась на этот раз за командой Игоря Грачева: Александр Варнаков и Владимир Пичкуров точны издали — 65:59 перед заключительным периодом.

Владимир Пичкуров продолжил терроризировать защиту москвичей. Его попадания держали гостей на расстоянии в 5-6 очков. А когда за три минуты до конца основного времени Максим Барашков положил в цель треху — болельщики зашлись от восторга: 81:72. И тот же Барашков за 55 секунд до сирены уже по-настоящему похоронил надежды соперника на спасение: 87:76. Но и на этом Максим не остановился! Он успел отправить в цель еще два дальних броска — они и подытожили матч.

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