В Тольятти два крупных налогоплательщика почти четыре года спорят в судах из-за дороги

Эта судебная тяжба пример того, что создавать привлекательный инвестиционный климат в регионе — дело высочайшей дипломатии. Мнение трех судов по иску НПП "Полипастик" к ЗАО "Лада-Флект" ответчика не убеждают. И теперь истцы надеются на объективную позицию администрации Тольятти.
История вопроса
Обе организации, вовлеченные в судебную тяжбу, — соседи по ул. Вокзальной в промышленной зоне Тольятти. Обе производят продукцию для автозавода. Платят многомиллионные налоги в бюджет. Обеспечивают работой без малого 300 человек. "Полипластик" с 2009 года располагается по адресу Вокзальная, 108, по соседству с ЗАО "Лада-Флект", которое в 2017 году дополнительно получило в свое пользование участок на Вокзальной, 110/4. А потом еще один по адресу Вокзальная, 110 Б. Участок был сформирован так, что в него вошла дорога общего пользования. Единственная, по которой можно проехать к цехам "Полипластика".
Когда "Лада-Флект" уведомило соседа, что перекрывает эту дорогу, чтобы решить свои производственные задачи, "Полипластик" обратился в суд. Это было в феврале 2018 года.
Три инстанции — арбитражный, апелляционный и кассационный суды — установили, что включение части дороги общего пользования в состав арендованного "Лада-Флект" земельного участка нарушает нормы закона. И постановили: договор аренды между администрацией Тольятти и "Лада-Флект" признать недействительным, прекратить соответствующую запись в ЕГРН о регистрации договора и обязать "Лада-Флект" возвратить спорный земельный участок администрации.
Тогда администрация Тольятти поделила спорный участок на два, и в 2020-м снова сдала их в аренду ЗАО "Лада-Флект". А "Лада-Флект" предложило "Полипластику" решение дорожного вопроса. За свой счет проложило из бетонных плит альтернативный путь шириной в 2 плиты. По чужой территории, не заручившись согласием владельцев земли, по которой проходит этот самострой, и соответствующими документами. "Полипластик" такое решение не устроило: пользоваться незаконной дорогой, не стоящей нигде на балансе, слишком рискованно. Предприятие снова обратилось в суд. Решение суда, состоявшегося в ноябре 2021 года, повторяет предыдущие: признать недействительным договор аренды между "ЗАО "Лада-Флект" и администрацией Тольятти и возвратить спорные земельные участки в распоряжение города.
Сигнал для бизнеса
Пока решение суда не исполнено: забор и ворота "Лада-Флект" по-прежнему перегораживают дорогу. Тем временем, в октябре администрация Тольятти опубликовала новое Положение о сносе самовольных построек за подписью нового главы Николая Ренца.
На ноябрь 2021 года в департаменте градостроительной деятельности тольяттинской администрации уже имелся перечень из 13 объектов, планируемых под снос. "По двум из 13 объектов под снос идет суд: администрация добивается признания их бесхозяйными. Уже понятно, что сносить их будут не за счет городского бюджета. По остальным объектам, планируемым к сносу, формируются заявки на финансирование", — рассказал источник в департаменте градостроительной деятельности администрации Тольятти.
Управление административной практики и контроля располагает списком из 21 объекта капитального строительства, размещенных на земельных участках, где это по разным причинам недопустимо.
То, что власти Тольятти могут действовать решительно в борьбе с самостроями и добиваться соблюдения закона, подтверждается массой примеров: в 2017 г. по решению суда, выигранном горадминистрацией, была снесена автомойка на ул. 40 лет Победы возле кафе "Телега". В 2018-м автомойка и кафе "Глобус" на пересечении Южного шоссе и ул. Тополиной. Начали сносить гараж возле дома 71 по б-ру 50 лет Октября.
"Мы видим, что новая администрация Тольятти активно наводит порядок, приводя в соответствие с законом пользование муниципальной землей. Это позволяет надеяться на окончательное разрешение и нашего конфликта. Не знаем, по какой причине предыдущая администрация так упорно игнорировала решения судов, искала способы их обойти, и не готовы строить предположения на эту тему. Для нас решение подобных вопросов в правовом поле является лучшим сигналом для бизнеса, что на территории можно развиваться", — рассказали в "Полипластике".
Для инвесторов — понятные "правила игры"
Безусловно, каждое решение о сносе любого самостроя или признанного незаконным объекта становится чувствительным событием для бизнеса. Но закон есть закон. Именно его соблюдение помогает бороться с недобросовестной конкуренцией, которая, по словам президента Торгово-промышленной палаты Тольятти Виктора Шамрая, больше всего беспокоит предпринимателей города.
"Когда кто-то реализует свои интересы в ущерб остальным. Мы это видим по повестке встреч профессиональных гильдий ТПП Тольятти. Поэтому палата поддерживает стремление власти следовать правилам и законам. Наша задача — всегда находить компромисс между предпринимателем и властью", — говорит Виктор Шамрай.
Прозрачность отношений между властью и бизнесом, понятные "правила игры" напрямую влияют на такой показатель как инвестиционная привлекательность. Самарская область по этому показателю стабильно входит в первую двадцатку наиболее предпочтительных для инвесторов регионов страны.
"Если в предыдущие годы в Самарской области открывалось по 13-15 новых производств, то в 2021-м запущено 20 новых проектов в сфере производства. Реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере услуг. До конца года планируется запуск еще пяти новых производств", — сообщил глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.
Пожалуй, эта информация — самый недвусмысленный сигнал бизнесу о готовности всех эшелонов власти договариваться и действовать в правовом поле. Начиная с фундаментального базового уровня. У чиновников всех муниципалитетов есть список из незаконно построенных объектов и неправомерно используемых земельных участков. Их снос и приведение пользования в соответствие с законом — конкретный и важный шаг для реализации на практике инвестиционной политики региона.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы