В Тольятти два крупных налогоплательщика почти четыре года спорят в судах из-за дороги

Эта судебная тяжба пример того, что создавать привлекательный инвестиционный климат в регионе — дело высочайшей дипломатии. Мнение трех судов по иску НПП "Полипастик" к ЗАО "Лада-Флект" ответчика не убеждают. И теперь истцы надеются на объективную позицию администрации Тольятти.

История вопроса

Обе организации, вовлеченные в судебную тяжбу, — соседи по ул. Вокзальной в промышленной зоне Тольятти. Обе производят продукцию для автозавода. Платят многомиллионные налоги в бюджет. Обеспечивают работой без малого 300 человек. "Полипластик" с 2009 года располагается по адресу Вокзальная, 108, по соседству с ЗАО "Лада-Флект", которое в 2017 году дополнительно получило в свое пользование участок на Вокзальной, 110/4. А потом еще один по адресу Вокзальная, 110 Б. Участок был сформирован так, что в него вошла дорога общего пользования. Единственная, по которой можно проехать к цехам "Полипластика".

Когда "Лада-Флект" уведомило соседа, что перекрывает эту дорогу, чтобы решить свои производственные задачи, "Полипластик" обратился в суд. Это было в феврале 2018 года.

Три инстанции — арбитражный, апелляционный и кассационный суды — установили, что включение части дороги общего пользования в состав арендованного "Лада-Флект" земельного участка нарушает нормы закона. И постановили: договор аренды между администрацией Тольятти и "Лада-Флект" признать недействительным, прекратить соответствующую запись в ЕГРН о регистрации договора и обязать "Лада-Флект" возвратить спорный земельный участок администрации.

Тогда администрация Тольятти поделила спорный участок на два, и в 2020-м снова сдала их в аренду ЗАО "Лада-Флект". А "Лада-Флект" предложило "Полипластику" решение дорожного вопроса. За свой счет проложило из бетонных плит альтернативный путь шириной в 2 плиты. По чужой территории, не заручившись согласием владельцев земли, по которой проходит этот самострой, и соответствующими документами. "Полипластик" такое решение не устроило: пользоваться незаконной дорогой, не стоящей нигде на балансе, слишком рискованно. Предприятие снова обратилось в суд. Решение суда, состоявшегося в ноябре 2021 года, повторяет предыдущие: признать недействительным договор аренды между "ЗАО "Лада-Флект" и администрацией Тольятти и возвратить спорные земельные участки в распоряжение города.

Сигнал для бизнеса

Пока решение суда не исполнено: забор и ворота "Лада-Флект" по-прежнему перегораживают дорогу. Тем временем, в октябре администрация Тольятти опубликовала новое Положение о сносе самовольных построек за подписью нового главы Николая Ренца.

На ноябрь 2021 года в департаменте градостроительной деятельности тольяттинской администрации уже имелся перечень из 13 объектов, планируемых под снос. "По двум из 13 объектов под снос идет суд: администрация добивается признания их бесхозяйными. Уже понятно, что сносить их будут не за счет городского бюджета. По остальным объектам, планируемым к сносу, формируются заявки на финансирование", — рассказал источник в департаменте градостроительной деятельности администрации Тольятти.

Управление административной практики и контроля располагает списком из 21 объекта капитального строительства, размещенных на земельных участках, где это по разным причинам недопустимо.

То, что власти Тольятти могут действовать решительно в борьбе с самостроями и добиваться соблюдения закона, подтверждается массой примеров: в 2017 г. по решению суда, выигранном горадминистрацией, была снесена автомойка на ул. 40 лет Победы возле кафе "Телега". В 2018-м автомойка и кафе "Глобус" на пересечении Южного шоссе и ул. Тополиной. Начали сносить гараж возле дома 71 по б-ру 50 лет Октября.

"Мы видим, что новая администрация Тольятти активно наводит порядок, приводя в соответствие с законом пользование муниципальной землей. Это позволяет надеяться на окончательное разрешение и нашего конфликта. Не знаем, по какой причине предыдущая администрация так упорно игнорировала решения судов, искала способы их обойти, и не готовы строить предположения на эту тему. Для нас решение подобных вопросов в правовом поле является лучшим сигналом для бизнеса, что на территории можно развиваться", — рассказали в "Полипластике".

Для инвесторов — понятные "правила игры"

Безусловно, каждое решение о сносе любого самостроя или признанного незаконным объекта становится чувствительным событием для бизнеса. Но закон есть закон. Именно его соблюдение помогает бороться с недобросовестной конкуренцией, которая, по словам президента Торгово-промышленной палаты Тольятти Виктора Шамрая, больше всего беспокоит предпринимателей города.

"Когда кто-то реализует свои интересы в ущерб остальным. Мы это видим по повестке встреч профессиональных гильдий ТПП Тольятти. Поэтому палата поддерживает стремление власти следовать правилам и законам. Наша задача — всегда находить компромисс между предпринимателем и властью", — говорит Виктор Шамрай.

Прозрачность отношений между властью и бизнесом, понятные "правила игры" напрямую влияют на такой показатель как инвестиционная привлекательность. Самарская область по этому показателю стабильно входит в первую двадцатку наиболее предпочтительных для инвесторов регионов страны.

"Если в предыдущие годы в Самарской области открывалось по 13-15 новых производств, то в 2021-м запущено 20 новых проектов в сфере производства. Реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере услуг. До конца года планируется запуск еще пяти новых производств", — сообщил глава областного минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Пожалуй, эта информация — самый недвусмысленный сигнал бизнесу о готовности всех эшелонов власти договариваться и действовать в правовом поле. Начиная с фундаментального базового уровня. У чиновников всех муниципалитетов есть список из незаконно построенных объектов и неправомерно используемых земельных участков. Их снос и приведение пользования в соответствие с законом — конкретный и важный шаг для реализации на практике инвестиционной политики региона.