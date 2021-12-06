Александр Милеев выступил против повышения тарифа на капремонт

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев прокомментировал планы повышения тарифов на капитальный ремонт.
Напомним на сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в начале октября был опубликован проект постановления о повышении взносов на капительный ремонт в 2022 г. на 10%.
С 1 января предлагается платить по следующим тарифам:
- Для жителей домов не выше 5-ти этажей — 7,27 руб/квадратный метр (сейчас тариф: 6,63 руб. за кв.м);
- Для жителей домов от 6-ти этажей и выше — 8,36/квадратный метр (сейчас: 7,62 руб. за кв. м.).
Если посчитать на примере квартиры площадью 60 кв. м, расположенной на 10 этаже, то ежемесячно придется оплачивать квитанцию за капремонт 501 рубль 60 копеек. Почти на 45 рублей больше, чем в этом году. За год набегает ощутимая сумма — 6019 рублей.
Александр Милеев отмечает, что с 2014 г. взносы на капремонт увеличивали уже четырежды. За это время минимальный взнос вырос на 43,3%.
"Ни одна жилищно-коммунальная услуга не дорожает с такой скоростью. Это уже просто бессовестно по отношению к жителям. Фонд капитального ремонта, безусловно, должен работать, так как значительная часть жилфонда Самарской области находится в удручающем состоянии. Должны соблюдаться сроки и строго контролироваться качество строительных работ. Но, напомню, из регионального бюджета Фонду уже выделяли миллиард рублей на выплату долгов подрядчикам за обновление фасадов зданий к Чемпионату мира по футболу. И на 2022 год в проекте бюджета вновь есть строчка поддержки Фонда капремонта — на 921 миллион рублей. Получается, что это будет двойная нагрузка на налогоплательщиков: косвенная — из бюджета области, и прямая — в виде ежемесячных платежей. Я против повышения этого тарифа", — подчеркнул Александр Милеев.
Решение по увеличению тарифов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2022 г. будет принято до 21 декабря.
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Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается