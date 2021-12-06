Александр Милеев выступил против повышения тарифа на капремонт

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев прокомментировал планы повышения тарифов на капитальный ремонт.

Напомним на сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в начале октября был опубликован проект постановления о повышении взносов на капительный ремонт в 2022 г. на 10%.

С 1 января предлагается платить по следующим тарифам:

Для жителей домов не выше 5-ти этажей — 7,27 руб/квадратный метр (сейчас тариф: 6,63 руб. за кв.м);

Для жителей домов от 6-ти этажей и выше — 8,36/квадратный метр (сейчас: 7,62 руб. за кв. м.).

Если посчитать на примере квартиры площадью 60 кв. м, расположенной на 10 этаже, то ежемесячно придется оплачивать квитанцию за капремонт 501 рубль 60 копеек. Почти на 45 рублей больше, чем в этом году. За год набегает ощутимая сумма — 6019 рублей.

Александр Милеев отмечает, что с 2014 г. взносы на капремонт увеличивали уже четырежды. За это время минимальный взнос вырос на 43,3%.

"Ни одна жилищно-коммунальная услуга не дорожает с такой скоростью. Это уже просто бессовестно по отношению к жителям. Фонд капитального ремонта, безусловно, должен работать, так как значительная часть жилфонда Самарской области находится в удручающем состоянии. Должны соблюдаться сроки и строго контролироваться качество строительных работ. Но, напомню, из регионального бюджета Фонду уже выделяли миллиард рублей на выплату долгов подрядчикам за обновление фасадов зданий к Чемпионату мира по футболу. И на 2022 год в проекте бюджета вновь есть строчка поддержки Фонда капремонта — на 921 миллион рублей. Получается, что это будет двойная нагрузка на налогоплательщиков: косвенная — из бюджета области, и прямая — в виде ежемесячных платежей. Я против повышения этого тарифа", — подчеркнул Александр Милеев.

Решение по увеличению тарифов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2022 г. будет принято до 21 декабря.

Проектный документ подписан и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области И.В. Жарковым

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