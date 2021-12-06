Самара должна стать первым городом-миллионником без водоразборных колонок

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению инвестиционных программ ООО "Самарские коммунальные системы". В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков.
В рамках инвестиционных программ СКС ведет работы по реконструкции станции биологической доочистки от биогенных элементов на ГОКС Самары. Реконструкция выполняется на условиях концессии. Этот проект является частью нацпроекта "Экология" и федеральной программы "Оздоровление Волги".
В настоящее время на блоке биологической очистки установлено оборудование и ведутся пусконаладочные работы. Завершение реконструкции комплекса Самарских ГОКС позволит значительно сократить количество вредных выбросов в Волгу.
Полным ходом идут работы по строительству двух водоводов в поселке Управленческий, которые обеспечат жителей поселка качественной питьевой водой. К настоящему времени на территории НФС-2 построена насосная станция, смонтирована водопроводная линия протяженностью 750 м, ведется строительство еще одной насосной станции и КТП.
Еще одна важная задача, которая стоит перед СКС — обеспечить водой и канализацией Орлов Овраг, где выделены земли под строительство домов для многодетных семей. В настоящее время работы по монтажу системы водоотведения завершены, строится водопроводная сеть.
"Необходимо ускорить работы на этом объекте, чтобы завершить их до конца года, — акцентировал внимание первый вице-губернатор. — Прошу ежедневно контролировать ход работ, не допускать отклонений от графика и оперативно информировать о возникающих рисках. Будем решать проблемы в ручном режиме".
Продолжается строительство системы водоснабжения для жителей поселка Горелый Хутор — выполнены работы по монтажу 5600 м трубы из 9000. Завершен комплекс работ по подключению к сетям водоснабжения детского сада на Подшипниковой, детского сада в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе, здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой.
Отдельно обсудили на совещании исполнение программ "Вода с улицы — в дом" и "Удобства — в дом". Как и во всех городах "с историей", в старой части Самары есть отдельные дома, куда не подведены водопровод и канализация. Изменить эту ситуацию призваны две программы, которые реализуют "Самарские коммунальные системы". В итоге Самара должна стать первым городом-миллионником, который будет избавлен от водоразборных колонок и выгребных ям.
Директор "СКС" Владимир Бирюков сообщил о ходе проводимых работ, что по программе "Вода с улиц — в дом" в ресурсоснабжающую организацию поступило 804 заявления, выполнено 241 подключение. По программе "Удобства в дом" заявки подали 160 хозяев домовладений.
"Темпы работ нужно ускорять в разы. Нельзя решать эту назревшую проблему точечным способом, необходимо делать это комплексно. Прошу в кратчайшие сроки провести инвентаризацию, составить полный список таких объектов, — поручил Виктор Кудряшов. — Нужно учитывать, что может возникнуть необходимость субсидировать домовладельцам приобретение оборудования и строительство внутридомовых сетей водоснабжения и канализации. Средства на эти цели мы готовы предусмотреть в областном бюджете. Прошу в ближайшее время определиться с объемами финансирования".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается