Самара должна стать первым городом-миллионником без водоразборных колонок

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по исполнению инвестиционных программ ООО "Самарские коммунальные системы". В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, первый заместитель главы городского округа Самара Владимир Василенко, директор ООО "Самарские коммунальные системы" Владимир Бирюков.

В рамках инвестиционных программ СКС ведет работы по реконструкции станции биологической доочистки от биогенных элементов на ГОКС Самары. Реконструкция выполняется на условиях концессии. Этот проект является частью нацпроекта "Экология" и федеральной программы "Оздоровление Волги".

В настоящее время на блоке биологической очистки установлено оборудование и ведутся пусконаладочные работы. Завершение реконструкции комплекса Самарских ГОКС позволит значительно сократить количество вредных выбросов в Волгу.

Полным ходом идут работы по строительству двух водоводов в поселке Управленческий, которые обеспечат жителей поселка качественной питьевой водой. К настоящему времени на территории НФС-2 построена насосная станция, смонтирована водопроводная линия протяженностью 750 м, ведется строительство еще одной насосной станции и КТП.

Еще одна важная задача, которая стоит перед СКС — обеспечить водой и канализацией Орлов Овраг, где выделены земли под строительство домов для многодетных семей. В настоящее время работы по монтажу системы водоотведения завершены, строится водопроводная сеть.

"Необходимо ускорить работы на этом объекте, чтобы завершить их до конца года, — акцентировал внимание первый вице-губернатор. — Прошу ежедневно контролировать ход работ, не допускать отклонений от графика и оперативно информировать о возникающих рисках. Будем решать проблемы в ручном режиме".

Продолжается строительство системы водоснабжения для жителей поселка Горелый Хутор — выполнены работы по монтажу 5600 м трубы из 9000. Завершен комплекс работ по подключению к сетям водоснабжения детского сада на Подшипниковой, детского сада в границах улиц Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе, здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой.

Отдельно обсудили на совещании исполнение программ "Вода с улицы — в дом" и "Удобства — в дом". Как и во всех городах "с историей", в старой части Самары есть отдельные дома, куда не подведены водопровод и канализация. Изменить эту ситуацию призваны две программы, которые реализуют "Самарские коммунальные системы". В итоге Самара должна стать первым городом-миллионником, который будет избавлен от водоразборных колонок и выгребных ям.

Директор "СКС" Владимир Бирюков сообщил о ходе проводимых работ, что по программе "Вода с улиц — в дом" в ресурсоснабжающую организацию поступило 804 заявления, выполнено 241 подключение. По программе "Удобства в дом" заявки подали 160 хозяев домовладений.

"Темпы работ нужно ускорять в разы. Нельзя решать эту назревшую проблему точечным способом, необходимо делать это комплексно. Прошу в кратчайшие сроки провести инвентаризацию, составить полный список таких объектов, — поручил Виктор Кудряшов. — Нужно учитывать, что может возникнуть необходимость субсидировать домовладельцам приобретение оборудования и строительство внутридомовых сетей водоснабжения и канализации. Средства на эти цели мы готовы предусмотреть в областном бюджете. Прошу в ближайшее время определиться с объемами финансирования".